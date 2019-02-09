Лауреата Нобелевской премии обвинили в сексуальных домогательствах

Бывшая "Мисс Коста-Рика" обвинила экс-президента этой страны, лауреата Нобелевской премии мира Оскара Ариаса, в домогательствах, передает Голос Америки.

По словам женщины, в 2015-м году Ариас против ее желания щупал и целовал ее в его доме. Прокуратура страны подтвердила, что против Ариаса подано заявление о сексуальных домогательствах. В общем уже 5 женщин обвинили Ариаса в различных действиях, от нежелательных прикосновений и комментариев сексуального характера до домогательств.

Ариас отверг первые обвинения в свой адрес, но уже некоторое время он и его юрист отказываются комментировать обвинения.

Оскар Ариас получил Нобелевскую премию мира в 1987-м году за усилия, направленные на завершение кризиса в Центральной Америке. Ариас был президентом Коста-Рики дважды, с 1986 по 1990 и с 2006-го по 2010-й годы. Как отмечает канал CNN, Ариас создал "Фонд Ариса за мир и прогресс человека", который выступает за контроль за оборотом оружия и гендерное равенство.

Напомним, в 2018 году из-за сексуального скандала не вручали Нобелевскую премию по литературе. Фотографа Жана-Клода Арно, мужа члена Шведской академии и поэтессы Катарины Фростенсон, обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах и приговорили к двум годам тюрьмы.