Решается вопрос о том, в какой из судов Украины прокуратура направит дело.

Подозреваемому в подготовке теракта против первых лиц лиц государства Владимиру Рубану вручили обвинительный акт.

Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин.

"21.01.2019 в 18:00 вручен обвинительный акт Владимиру Рубану", - написал он на своей странице в фейсбуке.

По словам адвоката, сейчас решается вопрос о том, в какой из судов Украины прокуратура направит дело.

Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на пункте пропуска при выезде из "ДНР". В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. 9 марта ему было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов.

22 марта 2018 года после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти, подготовку к силовому захвату власти, подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков, подготовку к теракту, содействие террористической организации "ДНР", незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).

Как сообщалось, Рубана и Савченко обязали ознакомиться с материалами дела до 20 января 2019 года.