Гриценко вызвали в СБУ

Бывшего министра хотят опросить в связи с его заявлениями на ТВ.

Гриценко вызвали в СБУ
Фото: корреспондент

Служба безопасности Украины вызвала бывшего министра обороны Анатолия Гриценко на допрос на 15 января.

Политик сообщил об этом 12 января во время подачи документов для регистрации кандидатом в президенты. "Я никогда не прятался и сейчас прятаться не буду", - заявил он журналистам, комментируя эту повестку. Он также посоветовал спросить причину повестки у президента Петра Порошенко.

В пресс-служба СБУ сообщили, что с удивлением восприняли такое заявление, потому что Гриценко вызывают на допрос в качестве свидетеля.

"Вызов связан с обнародованием им в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах роSSийской оккупации Донбасса и аннексии Крыма", - говорится в заявлении СБУ.

Напомним, что 11 января политическая партия "Гражданская позиция" выдвинула Гриценко кандидатом в президенты на выборы 31 марта.


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