Гриценко вызвали в СБУ

Бывшего министра хотят опросить в связи с его заявлениями на ТВ.

Служба безопасности Украины вызвала бывшего министра обороны Анатолия Гриценко на допрос на 15 января.

Политик сообщил об этом 12 января во время подачи документов для регистрации кандидатом в президенты. "Я никогда не прятался и сейчас прятаться не буду", - заявил он журналистам, комментируя эту повестку. Он также посоветовал спросить причину повестки у президента Петра Порошенко.

В пресс-служба СБУ сообщили, что с удивлением восприняли такое заявление, потому что Гриценко вызывают на допрос в качестве свидетеля.

"Вызов связан с обнародованием им в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах роSSийской оккупации Донбасса и аннексии Крыма", - говорится в заявлении СБУ .

Напомним, что 11 января политическая партия "Гражданская позиция" выдвинула Гриценко кандидатом в президенты на выборы 31 марта.