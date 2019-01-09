Во Львове избили почетного консула Бельгии, - СМИ
Полиция возбудила уголовное производство.
Во Львове вечером 7 января избили почетного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источники.
Пресс-секретарь областной полиции Светлана Добровольская подтвердила, что в полицию обратился 62-летний львовянин с жалобой о том, что около 21:00 неизвестный мужчина во время конфликта на проспекте Шевченко ударил его.
"Полиция возбудила уголовное производство по ч. 1, ст. 125 УК. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы", - сообщила она.
В то же время Добровольская не уточнила был ли Ярослав Гарцула участником этого конфликта. По ее словам, полицейские также устанавливают личность нападавшего.
Как сообщалось, в Киеве избили 81-летнего авиаконструктора ГП "Антонов".
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