Во Львове избили почетного консула Бельгии, - СМИ

Полиция возбудила уголовное производство.

Во Львове избили почетного консула Бельгии, - СМИ
почетный консул Бельгии в Западном регионе Украины Ярослав Гарцула
Фото: ZAXID.NET

Во Львове вечером 7 января избили почетного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь областной полиции Светлана Добровольская подтвердила, что в полицию обратился 62-летний львовянин с жалобой о том, что около 21:00 неизвестный мужчина во время конфликта на проспекте Шевченко ударил его.

"Полиция возбудила уголовное производство по ч. 1, ст. 125 УК. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы", - сообщила она.

В то же время Добровольская не уточнила был ли Ярослав Гарцула участником этого конфликта. По ее словам, полицейские также устанавливают личность нападавшего.

Как сообщалось, в Киеве избили 81-летнего авиаконструктора ГП "Антонов".


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