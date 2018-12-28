Бригаде "ЛитПолУкрбриг" присвоено имя Константина Острожского
В сентябре командование совместной литовско-польско-украинской бригадой приняла Украина.
Президент Петр Порошенко подписал Закон о ратификации Соглашения о внесении изменений в соглашение между правительствами Литвы, Польши и Украины относительно создания совместной военной части.
Речь идет о присвоении бригаде "ЛитПолУкрбриг" имени гетмана Константина Острожского, сообщает пресс-служба главы государства.
"Документом вносятся изменения в Преамбулу основного Соглашения, которыми совместной военной части дается имя великого гетмана Константина Острожского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее Соглашение было заключено 5 октября 2017 года в Люблине.
Закон о ратификации Соглашения о внесении изменений в литовско-польско-украинское Соглашение о создании совместной военной части № 2645-VIII принят Верховной Радой 6 декабря.
В сентябре Украина приняла командование совместной литовско-польско-украинской бригадой ("ЛитПолУкрбриг").
Напомним, "ЛитПолУкрбриг" будет использоваться для участия в операциях под эгидой ООН, НАТО и ЕС. Главными задачами бригады определены: участие в международных усилиях по обеспечению мира, углубления регионального сотрудничества в военной и заложения основы для создания на базе бригады боевой группы ЕС. Штаб бригады находится в Люблине.
В январе прошлого года НАТО признало "ЛитПолУкрбриг" боеспособной после прохождения сертификационного обучения.
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Политика
28.12.2018 03:18