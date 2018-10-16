ТКГ не достигла прогресса в вопросе освобождения заложников, - Геращенко

"Москва не признает своих россиян в украинских тюрьмах. ОРДЛО занимает деструктивную позицию".

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала об очередном раунде переговоров по Донбассу в Минске.

Об этом она написала в Фейсбуке.

"Минск не синоидальний, но тоже драматично - непростой. Сегодня состоялось очередное заседание ТКГ и четырех рабочих групп. Украину в ТКГ сегодня представлял советник президента Руслан Демченко, который все эти годы помогает в сопровождении минского процесса и работы ТКГ и групп. Официальный представитель в ТКГ будет назначен и объявлен президентом Порошенко, это будет высокопрофессиональный и патриотический украинец, который будет достойно и жестко представлять нашу позицию (как это происходит и сейчас)", - сообщила Геращенко.

По ее словам, украинская сторона в очередной раз потребовала от РФ отменить нелегитимные "выборы" в ОРДЛО.

"Фейковые выборы, которые Кремль планирует провести на оккупированных территориях 11 ноября, не соответствуют букве и духу Минских соглашений, направлены на дестабилизацию ситуации и срыв мирных переговоров. Требование немедленно отменить псевдовыборы поднимали не только на ТКГ, но и во всех рабочих группах", - подчеркнула Геращенко.

"Ключевая тема гуманитарной группы - вопрос освобождения заложников. Здесь нет никакого прогресса. Москва не признает своих россиян в украинских тюрьмах. ОРДЛО занимает деструктивную позицию. Мы также напомнили координатору ОБСЕ Фришу, что его не допустили ко всем заключенным в ОРДЛО, которых пытают. В очередной раз подняли вопрос подростков, незаконно задержанных бандитами в оккупированном Донецке еще в сентябре 2016 года", - сообщила вице-спикер Рады.

"Представители ОРДО обещали ОБСЕ отпустить детей ... до декабря 2016 года и вместо того, сейчас приговорили их к тюремным срокам .... за шпионаж. Ожидаем от ОБСЕ жесткой позиции в отношении детей и подростков", - добавила она.

Также украинская сторона осудила попытки агрессии против невооруженных наблюдателей, и заявила о недопущении обстрелов наблюдателей.

Напомним, 2 октября экс-президент Украины Леонид Кучма, который представлял Украину в ТКГ, завершил свое участие в Минском процессе.