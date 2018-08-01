Екатерине Гандзюк предоставили госохрану
Херсонскую активистку облили серной кислотой.
Советнику мэра Херсона Екатерине Гандзюк, которую облили серной кислотой, предоставили государственную охрану.
Об этом сообщил юрист Маси Найем.
"Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Екатерины Гандзюк о предоставлении госохраны. На данный момент ей предоставили такую охрану", - написал он в фейсбуке.
Ранее врачи ожогового отделения киевской больницы, в которую доставили Екатерину Гандзюк, сообщили, что она находится в стабильно тяжелом состоянии.
Напомним, во вторник утром в Херсоне неизвестный напал на Гандзюк и облил ее кислотой. Женщина была госпитализирована с ожогами. Пострадали лицо, руки, ноги, грудная клетка и волосы.
Полиция сначала открыла уголовное производство по статье "хулиганство", затем переквалифицировала на "умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с целью запугивания". Генпрокурор Юрий Луценко взял это дело под личный контроль.
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