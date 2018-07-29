Полицейский применил слезоточивый газ против фотокорреспондента во время столкновения на стройплощадке в Киеве

В Национальном союзе журналистов требуют служебного расследования.

В Киеве во время столкновений на стройплощадке на Осокорках полицейский распылил слезоточивый газ в лицо фотокорреспондента международного агентства Associated Press Ефрема Лукацкого. Такое применение силы осудили в Национальном союзе журналистов Украины.

"Фотокорреспондент кричал: "Пресса". Но полицейского это не остановило", - говорится в сообщении.

Пострадавший успел зафиксировать агрессивного сотрудника полиции, но из-за ожогов глаз вынужден был на время прекратить съемку.

"Первую помощь Ефрему Лукацкому предоставила представительница "Национального корпуса" и парамедик, присутствующие на месте событий. Журналисту промыли глаза, а также его осмотрел врач "Скорой помощи", который оказывал помощь всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

Заявление о препятствовании журналистской деятельности и неправомерном применении спецсредств журналист не подавал.

В НСЖУ требуют проведения немедленного служебного расследования.

"К сожалению, мы фиксируем очередное проявление агрессии правоохранителей против журналистов. Но при этом журналистскому сообществу неизвестны результаты предыдущих расследований – ни служебных, ни уголовных. Мы понимаем все сложности Национальной полиции при реагировании на беспорядки, но требуем неприкосновенности и защиты для журналистов, которые выполняют свой профессиональный долг", - сказал глава Нацсоюза Сергей Томиленко.

Также в НСЖУ напомнили, что в первом полугодии 2018 зафиксировано 45 проявлений физической агрессии в отношении журналистов. Из них семь инцидентов, когда в нападениях на работников СМИ обвиняют полицейских или работников других силовых ведомств.

Напомним, вчера на Осокорках в Киеве произошла потасовка из-за стройки на берегу озера Небреж, в которой пострадали несколько человек, среди них народный депутат Олег Петренко. Активисты разрушили забор, сожгли буровую установку и вагончики строителей.

Конфликт на Осокорках связан со строительством жилого комплекса "Патриотика на озерах" на территории, которую местные жители считают эко-парком. По их словам, существует предписание о запрете работ, но компания игнорирует его. Застройщиком выступает банк "Аркада".