В Госпогранслужбе заинтересованы в скорейшем завершении расследования по «Стене»

Проект обустройства украинской государственной границы с Россией рассчитан до 2020 года.

?В Госпогранслужбе заинтересованы в скорейшем завершении расследования по «Стене»

В Государственной пограничной службе прокомментировали расследование НАБУ и САП по проекту "Стена", заявив, что заинтересованы в скорейшем завершении расследования.

"Мы заинтересованы в скорейшем завершении расследования и приговоре суда. Потому что, фактически, это дело сдерживает реализацию важного для государства проекта, который должен при положительном стечении обстоятельств завершиться уже к концу 2018 года", - прокомментировал последнее сообщение о завершении следствия НАБУ и САП по проекту инженерного обустройства границы пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украина Олег Слободян в эфире "Радио НВ".

Он обратил внимание, что в процессе следствия сумма, которая инкриминируется, уже уменьшилась в несколько раз.

"Мы уверены, что в отношении наших военнослужащих там не будет тех растрат, о которых изначально заявляло НАБУ - это 100 млн гривен. Сейчас уже, вы видите, речь идет о 16 млн гривен", - отметил он.

По словам Слободяна, сейчас идет следствие, оно еще не перешло на этап суда. Суд должен установить вину или невиновность. По его словам, военнослужащие вправе доказывать свою невиновность, но если их вина будет доказана, они будут отвечать.

"В любом случае, мы заинтересованы в реализации проекта, а не в том, чтобы каким-то образом избегать ответственности за это дело", - сказал он.

Олег Слободян отметил, что в целом запланированная стоимость проекта инженерного обустройства границы составляет 4 миллиарда гривен. Однако на данный момент в течение 2015-2017 годов выделено только 800 млн гривен.

Отвечая на вопрос об эффективности проекта инженерного обустройства границы, Олег Слободян подчеркнул, что проект уже доказывает свою эффективность.

"Приведу по крайней мере два таких факта. На участке харьковского отряда, где больше всего выполнено работ и в этом году планируется их завершить, количество нарушений границы, количество контрабандной деятельности сведено к нулю", - заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы.

По его словам, подобные проекты, абсолютно идентичные по сути, но с меньшим количеством технических и фортификационных сооружений, сооружают практически все соседи РФ - европейские страны.

"Строят именно такие проекты. Изучали наш опыт и делают то, что начали делать мы. Это страны Прибалтики, это финны и даже Польша на участке с Кеннингсбергом, или Калининградом, также строят аналогичные сооружения", - сообщил он.

Напомним, "Европейский вал", или "Стена" - проект обустройства украинской государственной границы с Россией. Он инициирован Кабинетом Министров Украины в 2014 году. Проект рассчитан до 2020 года и предусматривает обустройство инженерными сооружениями и системами наблюдения. Проект предусматривает создание системы интеллектуальной границы, когда сочетаются возможности технические и человеческий потенциал.

В целом нужно оборудовать в инженерном отношении более 2000 км сухопутной границы с РФ. При этом участок, который является временно неподконтрольным украинским властям, будет обустраиваться только после восстановления территориальной целостности Украины.


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