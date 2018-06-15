Подозреваемые по делу о "черной бухгалтерии" ПР сбежали

Братьям Калюжным предъявили подозрение в сентябре.

Подозреваемые по делу о "черной бухгалтерии" ПР сбежали
Виталий Калюжный
Фото: http://www.qwas.ru

Генеральная прокуратура Украины приостановила досудебное расследование в уголовном производстве против бывшего народного депутата Виталия Калюжного и его брата Евгения, подозреваемых в деле о "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом сообщает "Радио "Свобода" со ссылкой на ответ ГПУ на запрос, полученный 14 июня.

В Генпрокуратуре уточнили, что следствие остановили в связи с розыском подозреваемых.

Калюжным объявили о подозрении в сентябре 2017. Как сообщали тогда в ГПУ, силовики собрали достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности экс-депутата и помощника депутата из Партии регионов к деятельности в составе "преступной организации под руководством бывшего президента Украины Виктора Януковича, осуществлении ими функций учета и выдачи наличных в иностранной валюте, собственного незаконного обогащения, а также дачи взяток высокопоставленным чиновникам".

В ответе на запрос Генпрокуратура сообщает, что обвинительные акты по уголовным производствам по так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов в судебное заседание не направляли, и решений суда по делу нет.

Кроме того, в Генпрокуратуре добавили, что компетентные органы США по поводу указанных производств в ГПУ не обращались.

Напомним, 28 мая 2016 года бывший замглавы СБУ Виктор Трепак передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. По его словам, речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов с общей суммой взяток в размере около $2 млрд.

В целом в руки НАБУ попало более 840 страниц за период 2008-2012 годов. Эти страницы заполнены от руки. В них указана даты, фамилии и инициалы, суммы выданных средств и короткое описание статьи расходов. На каждом листе около 30 записей. Всего, по предварительным подсчетам, в переданных материалах содержатся около 25 тысяч строк.

В июне 2017 года дело о "черной бухгалтерии" ПР было передано от НАБУ в Генпрокуратуру.

Кроме братьев Калюжных, подозреваемым по делу является глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский. О других подозреваемых следствие не сообщало.


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