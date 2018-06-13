Винницкая чиновница назначена замминистра соцполитики

Лариса Попова - давняя соратница Гройсмана и Ревы.

Винницкая чиновница назначена замминистра соцполитики
Лариса Попова
Фото: vmr.gov.ua

Правительство в среду назначило заместителем министра социальной политики Ларису Попову, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Попова с 2011 года возглавляет департамент соцполитики мэрии Винницы.

Министр соцполитики Андрей Рева с 2005 до 2016 года работал в должности заммэра Винницы, которым тогда был нынешний премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Поповой 48-лет, она училась в Барском педагогическом училище, закончила Винницкий государственный педагогический институт. В 2014 году окончила Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

С 2001 года работала в Управлении социальной защиты населения в Замостянском районе Винницкой области. С сентября 2006 года переведена на должность начальника управления труда и социальной защиты населения в Ленинском районе Винницы №2. С этой должности она в 2011 году перешла на пост начальника департамент соцполитики мэрии Винницы.

Напомним, 28 марта Кабмин уволил замминистра соцполитики Александра Привалова.


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