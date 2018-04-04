Обнародовано содержание жалобы на Холодницкого

Антикоррупционному прокурору вменяют препятствование расследованию пяти дел.

В СМИ попал текст жалобы жалобы, которая 30 марта поступила в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров на антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Жалобу подал глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, ее поддержал генпрокурор Юрий Луценко.

Содержание документа приводят ряд изданий, в частности "Громадське" и "Эспрессо".

Холодницкому инкриминируют злоупотребление служебным положением; давление на должностных лиц для принятия нужного ему решения, в частности и на суд, чтобы он не рассматривал ходатайство детективов НАБУ; подстрекательство свидетеля к даче ложных показаний и предупреждение об обысках тех, у кого они должны были произойти. Все это антикоррупционному прокурору вменяют по результатам прослушки в его кабинете, которую вели на протяжении февраля-начала марта.

Речь идет о злоупотреблениях в нескольких делах. Одним из них является так называемое дело о предложении взятки главе Минздрава Ульяне Супрун.

Уголовное производство в отношении Александра Богачева - депутата Чабановского поселкового совета и помощника-консультанта народного депутата Олега Ляшко зарегистрировано 25 января 2017 года. По версии НАБУ, Чабанов пытался дать взятку и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун в виде однокомнатной квартиры в жилом комплексе "Акварели-2" (застройщик ООО "Акварели Девелопмент Холдинг"). Действовал Богачев в предварительном сговоре с мэром Вишневого Ильей Диковым. По замыслу Богачева и Дикова, Супрун должна была способствовать получению от международных организаций и учреждений медицинского оборудования (магнитно-резонансного томографа и цифрового маммографа) для горбольницы в Вишневом. Предварительная правовая квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины.

1 марта Холодницкий у себя в кабинете встретился со свидетелем по делу, заместителем директора по стратегическим вопросам ООО "Акварели Девелопмент Холдинг" Сергеем Кафтей и предупредил его о возможных обысках. Таким образом, прокурор разгласил детали уголовного дела, которые стали ему известны во время выполнения служебных полномочий.

По мнению НАБУ, Холодницкий подстрекал Кафтю к даче заведомо ложных показаний. Он предоставил свидетелю инструкции, что именно тот должен говорить во время допроса. После этого Холодницкий вызвал к себе процессуального руководителя по делу и имитировал при нем повторный опрос Кафти, затем дал указание прокурору допросить Кафтю как свидетеля. Во время этого допроса Кафтя, согласно инструкциям, полученным от Холодницкого, скрыл, что он предварительно обращался к руководителю САП и сообщал о вымогательстве недвижимости со стороны мэра Вишневого. Детективы НАБУ считают, что это сделало невозможным осуществление досудебного расследования надлежащим образом и лишило их весомых доказательств.

Вместе с этим, на совещаниях по поводу заслушивания состояния досудебного расследования в этом уголовном производстве Холодницким неоднократно отмечалось, что, по его личному мнению, доказательство факта предложения взятки Супрун невозможно без установления факта вымогательства и последующего получения квартиры Диковым от Кафти для дальнейшей передачи Супрун. Хотя, как установлено в ходе прослушки, Холодницкий был достоверно осведомлен, что Диков требует квартиру у Кафти, однако не только не совершил никаких предусмотренных законом мер, но и умышленно блокировал привлечение к уголовной ответственности виновных лиц.

5 марта детективы НАБУ провели дополнительный допрос свидетеля Кафти. Позже в тот же день Кафтя приехал к Холодницкому и рассказал ему о допросе в НАБУ. После этого в разговоре с процессуальным прокурором, "употребляя многочисленные нецензурные выражения и унижая своего подчиненного", Холодницкий заявил, что Кафтя является его другом и что сегодня Кафтю допрашивали без ведома Холодницкого в НАБУ. На что прокурор ответил, что если бы Кафтя сообщил о вызове в НАБУ, они посоветовали бы ему вообще не появляться на допрос в бюро.

Кроме того, Холодницкий предоставил процессуальному прокурору указание наказать детективов НАБУ, используя для этого все имеющиеся у него рычаги воздействия, в частности несогласованность процессуальных документов.

Вечером 5 марта Холодницкий в разговоре со своим заместителем и процессуальным руководителем в данном производстве сообщил, что детектив НАБУ без его ведома согласовал у прокурора четыре ходатайства о проведении обысков по этому делу, в том числе и в офисе ООО "Акварели Девелопмент Холдинг". Холодницкий, употребляя многочисленные нецензурные выражения, требовал у своего заместителя позвонить руководству суда и дать указание не рассматривать ходатайство НАБУ, поскольку обыск офиса застройщика с ним не согласовывался и этот обыск может навредить бизнесу Кафти.

Заместитель руководителя САП пообещал, что утром следующего дня позвонит заместителю главы Соломенского районного суда или главе и попросит отказать в удовлетворении ходатайства НАБУ об обыске офиса застройщика, объясняя это необходимостью предоставить дополнительные документы.

Утром 6 марта детектив НАБУ прибыл к следственному судье Соломенского районного суда, однако последняя предупредила, что не может принять окончательное решение по ходатайству и выдать детективу соответствующие определения, поскольку ей позвонил заместитель главы Соломенского суда и сообщил, что с ним связывался заместитель руководителя САП и просил не выдавать детективу определения, поскольку в ходатайстве якобы есть какая-то ошибка. В итоге следственная судья удовлетворила ходатайство об обыске частично, разрешив проведение самого следственного действия.

Второе дело, злоупотребления в котором вменяются Холодницкому, - дело бизнесмена Олега Бахматюка.

Это уголовное производство от 01.06.2017 по поводу злоупотребления служебным положением служебными лицами Государственной фискальной службы, которое позволило должностным лицам агрохолдинга "Авангард", бенифициарным владельцем которых является Олег Бахматюк, в период с сентября 2015 года по январь 2016, осуществив ряд финансово-хозяйственных операций в рамках группы предприятий холдинга, завладеть 1,1 млрд грн из государственного бюджета Украины в качестве возмещения НДС. Предварительная правовая квалификация: ч.2 ст 364 УК Украины.

6 марта Холодницкий дал указание процессуальному руководителю по делу агрохолдинга "Авангард" собрать совещание по поводу состояния досудебного расследования и, независимо от результатов совещания, определить подследственность за другим органом досудебного расследования. При этом Холодницкий отметил, что ему не важно, за каким именно. Прокурор ответил, что для этого нужно будет изменить правовую квалификацию уголовного производства, и отметил, что, в случае закрытия производства это будет негативно воспринято обществом. На это Холодницкий "в грубой нецензурной форме" повторил свое требование не осуществлять процессуальное руководство прокурорам САП по этому уголовному производству.

В этот же день Холодницкий, "продолжая действовать в интересах третьего лица", обратил внимание своего заместителя на необходимость срочной смены подследственности уголовного производства, вопреки требованиям УПК Украины, в частности статьям 36 и 216, согласно которым запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного преступления, отнесенного к подследственности НАБУ, другому органу досудебного расследования.

6 марта на совещании детективов НАБУ и прокуроров САП было решено спланировать дальнейшие следственные действия по результатам инициированных проверок, которые были остановлены ранее. Однако на следующий день постановлением Холодницкого определена подследственность в указанном уголовном производстве за Главным следственным управлением Нацполиции.

Также антикоррупционному прокурору вменяют нарушения в делах, в которых фигурирует нардеп от "Народного фронта" Георгий Логвинский.

Одно из них - уголовное производство от 25.05.2016 по поводу возможной организации Логвинским по предварительному сговору с арбитражным управляющим ООО "Бельведер Украина" схемы по завладению имуществом путем реализации по заниженной стоимости, чем причинен ущерб учредителям ООО "Бельведер Украина" на сумму около 40 млн гривень. Предварительная правовая квалификация: ч. 5 ст.191 УК Украины.

Второе - уголовное производство от 01.06.2017 по поводу возможных злоупотреблений служебным положением правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Борисом Бабиным и первым заместителем министра юстиции Натальей Бернацкой на стадии дружеского урегулирования и выполнения решения ЕСПЧ по делу ООО "Золотой Мандарин Ойл" против Украины в пользу физических и юридических лиц, связанных с народным депутатом Логвинским. Предварительная правовая квалификация: ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 364 УК Украины.

Третье - уголовное производство от 18.11.2016 по возможному присвоению и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением работником НБУ при осуществлении полномочий ликвидатора ПАО "Банк Столица". Во время расследования возникли подозрения в причастности помощников Логвинского к завладению активами ПАО "Банк Столица" по заниженной стоимости.

Как свидетельствуют данные прослушки, 9 февраля Георгий Логвинский интересовался у Холодницкого судьбой этих дел. На это Холодницкий ответил, что полностью контролирует ситуацию, что он разбирался и не видит в уголовном производстве по делу ООО "Золотой Мандарин Ойл" против Украины ничего. А также, что он сообщит Логвинскому о дальнейших следственных действиях, что, по мнению НАБУ, является обещанием разгласить сведения досудебного расследования. Также он сказал, что не может так просто закрыть дело, поскольку прокурор не может закрыть уголовное производство, пока не объявлено подозрение. Руководитель САП заверил народного депутата, что не видит обстоятельств, которые бы угрожали его безопасности, и добавил, что, по его мнению, факта преступления нет и если его не докажут, то он закроет дело.

В тот же день старший прокурор группы прокуроров сообщил Холодницкому, что приходил Логвинский отстаивать свои интересы и интересы Бернацкой. Прокурор отметил, что настроен подписать сообщение о подозрении. На это Холодницкий ответил, что в этом производстве присутствует политический момент, поскольку Логвинского поддерживают народные депутаты Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, а также весь состав ЕСПЧ , поскольку жена Логвинского Анна Юдковская уже 8 лет является судьей ЕСПЧ , поэтому он не хочет ссориться с теми, кто его поддерживает.

Далее Холодницкий стал рассказывать прокурору о своем сотрудничестве с Логвинским на должности первого заместителя прокурора АР Крым, об авторитете Логвинского в ПАСЕ , Кнессете и посольстве Израиля, о влиятельности евреев в мире, и что он не хочет себе врагов среди них, употребляя при этом, как пишет НАБУ в своей жалобе в КДКП, многочисленные антисемитские высказывания и нецензурные выражения. После этого Холодницкий пытался убедить прокурора в бесперспективности уголовного производства.

Затем Холодницкий сказал прокурору, что до конца марта по трем уголовным производствам Логвинского необходимо принять решение, а именно, по "Банку Столица" необходимо отложить и расследовать дальше, а по "Бельведеру" и "Золотому мандарину" необходимо принять решение в марте, отметив при этом, что без сверхдоказательств продвижения в расследовании не будет.

Далее Холодницкий, пишет НАБУ, продолжил косвенно побуждать подчиненного к принятию необходимых ему и Логвинскому решений. Он, по утверждению НАБУ, использовал тезисы о нежелании ссориться с ЕСПЧ , европейскими и американскими партнерами и еврейским лобби. После этого повторно отметил, что не хочет давать движение уголовным делам по "Бельведеру" и "Золотому мандарину", и указал прокурору на необходимость завершить определенные розыскные действия по них.

Холодницкому вменяют нарушения и в деле мэра Одессы Геннадия Труханова.

Это - уголовное производство от 02.11.2016 в отношении группы лиц, в частности Геннадия Труханова, которых НАБУ подозревает в завладении денежными средствами одесского городского бюджета в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. Предварительная правовая квалификация: ч. 5 ст. 191; ч. 2. ст. 15; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 365-2 и ч. 1 ст. 205 УК Украины.

7 февраля Холодницкий в служебном кабинете общался со своим заместителем. На уточнение последнего по поводу позиции САП в уголовном производстве в отношении круга лиц, которых планируется привлекать к уголовной ответственности, Холодницкий, указывает НАБУ, дал указание не проводить активных следственных и процессуальных действий. При этом Холодницкий обнаружил осведомленность о графике перемещения лиц, которые проверяются на причастность к совершению преступления в этом уголовном производстве. По мнению детективов НАБУ, этим он подтвердил факт внепроцессуального общения с этими лицами или с представителями этих лиц.

После этого Холодницкий, несмотря на заверения своего зама в достаточности доказательств для сообщения Труханову о подозрении, дал последнему указание по искажению содержания процессуальных документов с целью создания условий относительно возможности в будущем изменения решения о привлечении Труханова к уголовной ответственности. При этом Холодницкий и его заместитель в разговоре относительно Труханова оперировали терминами "переигрывать на их сторону", "вывести из материалов".

14 февраля после задержания Труханова и его зама Павла Вугельмана от Холодницкого поступали настойчивые требования предоставить преимущества именно указанным лицам в скорейшем оформлении всех необходимых процессуальных документов и доставки их в суд для рассмотрения ходатайств об избрании мер пресечения, не смотря на то что днем ранее были задержаны другие три лица, в отношении которых также существовала необходимость в передаче их документов в суд на избрание меры пресечения.

После прохождения первоочередных процессуальных действий с подозреваемыми Холодницкий созвал совещание в САП и перед группой следователей потребовал как можно быстрее закончить дело и направить в суд, несмотря на предложения более детально отработать и опровергнуть версии подозреваемых, что позволит в дальнейшем иметь более сильную позицию прокуроров в суде.

Наконец, Холодницкому вменяют злоупотребления в деле бывшей главы НАПК Натальи Корчак.

Это уголовное производство от 05.10.2017. НАБУ подозревает Корчак в нарушении требований п.3 ч.1 ст. 46 закона Украины "О предотвращении коррупции", а именно во внесении заведомо недостоверных сведений и в исправленные декларации за 2016 год. Корчак не внесла в декларацию сведения о наличии у нее и ее мужа автомобиля "Шкода Октавия А7" 2016 г. стоимостью 544,348 тыс. гривень, который зарегистрирован на мать мужа Корчак. Предварительная правовая квалификация: ст. 366-1 УК Украины.

20 февраля прокурору САП было направлено для согласования ходатайство о временном доступе к вещам и документам в частном отеле, расположенном в с.Шешоры по месту фактического пребывания Корчак и ее мужа.

Как свидетельствуют данные прослушки, 21 февраля в кабинет к Холодницкому зашел процессуальный прокурор и начал докладывать обстоятельства дела, в частности то, что, по его мнению, детективы НАБУ надлежащим образом задокументировали факт использования Корчак незадекларированного автомобиля и о что необходимо подписать ходатайство о временном доступе к ее вещам и документам. Холодницкий "в грубой форме, с использованием ненормативной лексики", перебил процессуального прокурора и спросил, почему тот не занимается оформлением протоколов заслушивания уголовных производств в НАБУ. Детективы НАБУ видят в этом факте доказательство, что Холодницкий заинтересован только в противодействии работе НАБУ.

23 февраля заместитель Холодницкого вернул детективам ходатайство об обыске без согласования и с объяснением, что руководитель САП Холодницкий не усматривает целесообразности в проведения этого мероприятия. Как жалуется НАБУ, Холодницкий фактически заблокировал проведение обыска и осуществил блокирование досудебного расследования в уголовном производстве внепроцессуальным способом.

Напомним, дело Холодницкого будет слушать Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров. НАБУ будет требовать увольнения Холодницкого, ссылаясь на фактические данные, показания и показания, приведенные в дисциплинарной жалобе.