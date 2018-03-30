Холодницкому вменяют выгораживание Труханова

Записи из кабинета свидетельствуют о нарушениях еще в ряде дел.

Дело, в котором фигурирует антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, возбудили после подтверждения информации о препятствовании руководства Специализированной антикоррупционный прокуратуры расследованию дела против мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал директор Национального антикорупционного бюро Артем Сытник.

По его словам, следователям НАБУ периодически поступала информация о некоторых странных и необъяснимых действиях руководителя САП и отдельных прокуроров.

"Избранная им линия поведения долгое время негативно сказывалась на эффективности наших расследований и дальнейшей судебной перспективе ряда дел. […] Чем активнее мы расследовали, тем больше тревожных сигналов поступало", - сказал Сытник.

Он отметил, что у НАБУ долгое время не было доказательств против Холодницкого, но по одному из дел удалось получить "конкретную информацию, которая подтвердила наши худшие подозрения".

"По делу о хищениях в одесской мэрии. Так вот, мы получили информацию и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо", - сообщил Сытник.

"Когда детективы НАБУ приехали в Одессу с обысками, выяснилось, что фигуранты очень быстро и организованно разъехались, а отдельные сидели за границей почти два месяца, дистанционно "решая вопросы" с судами. Здесь у нас есть веские основания предполагать "слив" информации фигурантам со стороны руководителя САП, который, как выяснилось, знал об их перемещениях информацию, которой следствие не владело", - добавил директор НАБУ.

По его словам, ГПУ также получала подобные сигналы и зарегистрировала уголовное производство. В его рамках ГПУ и НАБУ установили в кабинете Холодницкого прослушку и около месяца записывали разговоры.

Сытник сообщил, что собранные доказательства свидетельствуют о "сливе" информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться; о давлении на подчиненных прокуроров; о давлении на суд для принятия незаконных решений.

"В частности, давление на суд оказывается с той целью, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обыска у лица, которое является другом Холодницкого", - уточнил директор НАБУ.

Также зафиксировано подстрекательство свидетеля к даче неправдивых показаний.

"Это лишь короткий перечень того, что зафиксировано на этих записях", - отметил Сытник.

Кроме дела Труханова, Холодницкий допустил нарушения в деле по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; деле, касающемся фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Георгием Логвинским; расследованиях, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследованиях, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга [по данным ZN.UA в двух последних случаях речь о бывшем главе НАПК Наталье Корчак и бизнесмене Олеге Бахматюке].

Напомним, в пятницу генеральный прокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Вместе с руководителем Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником он подписал жалобу в КДК прокуроров о совершении Холодницким дисциплинарных проступков.

Руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк сообщил, что уголовное производство, в котором фигурирует глава САП, расследуется уже полгода. При этом он отказался сообщить, по какой статье Уголовного кодекса квалифицировано это производство. У следствия нет доказательств того, что Холодницкий совершал преступления.

Холодницкий возглавляет САП с момента ее создания в 2015 году