Совбез ООН в четверг проведет заседание по Крыму

Обсуждение пройдет в формате Арріа.

Совет Безопасности ООН проведет в четверг заседание по Крыму, в том числе по подготовке роSSийскими властями на оккупированном полуострове "выборов" президента РФ , а также о возможных путях деоккупации украинской территории.

Представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что обсуждение пройдет в формате Арріа, передает Укринформ.

"Украину на заседании будет представлять заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Кроме членов Совета Безопасности, в дискуссии также примут участие представители Меджлиса крымскотатарского народа. Ожидается также обращение бывшего специального советника генсека ООН по Украине Роберта Сэрри", - сказал украинский дипломат.

Он отметил, что проведение слушаний инициировала делегация Украины в ООН . Ее поддержали нынешние члены Совбеза, в частности Швеция, Великобритания, Польша , Нидерланды и Соединенные Штаты.

"Важно будет обсудить ситуацию в Крыму накануне запланированных там незаконных выборов президента РоSSии. Позиция украинской стороны в этом вопросе принципиальная - организация оккупационными властями так называемого народного волеизъявления в АР Крым и городе Севастополе является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением Россией общепризнанных норм международного права", - подчеркнул Николенко.

Кроме того, речь пойдет об усилении роли Совета Безопасности, генерального секретаря и ООН в целом для решения вопроса деоккупации Крыма.

"Дискуссия также будет касаться обеспечения выполнения Россией решений ООН по проблематике Крыма, в частности резолюций Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины и ситуации с правами человека", - отметил дипломат.