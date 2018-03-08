Невеста принца Гарри крестилась

prints-garri_megan-markl

Невеста британского принца Гарри Меган Маркл прошла обряд крещения — она приняла англиканство. Тайную церемонию с использованием воды из реки Иордан провел архиепископ Кентерберийский в Королевской часовне.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Ритуал длился 45 минут. На нем присутствовали только несколько помощников, принц Гарри, принц Чарльз и его вторая супруга Камилла, герцогиня Корнуольская.

Как отмечает издание, принятие англиканства не является для Меган обязательным, чтобы заключить брак с Гарри. Однако в ноябре она заявила, что готова креститься в знак уважения к королеве в качестве главы Англиканской церкви. До этого 36-летняя бывшая американская актриса и фотомодель называла себя протестанткой.

Меган и Гарри поженятся 19 мая.

О романе Маркл с принцем, который занимает пятое место в очередности наследования британского престола, стало известно в конце октября 2016 года. Происхождение актрисы (мать — чернокожая, отец — белый) раскритиковали в интернете и бульварной прессе. В ответ Кенсингтонский дворец заявил, что СМИ «переступили черту».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер
Напротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без оконНапротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без окон
"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко
Полиция объяснила, зачем задержанных в палаточном городке ставили на колениПолиция объяснила, зачем задержанных в палаточном городке ставили на колени
Прокуратура подала апелляцию на приговор ТопазуПрокуратура подала апелляцию на приговор Топазу
Блок рекламы


Похожие новости
Принц Гарри и его невеста получили конверт с белым порошкомПринц Гарри и его невеста получили конверт с белым порошком
Принца Гарри назначили генерал-капитаном Королевской морской пехоты вместо деда Принца Гарри назначили генерал-капитаном Королевской морской пехоты вместо деда
Британский принц Гарри взял интервью у Барака ОбамыБританский принц Гарри взял интервью у Барака Обамы
Порошенко с супругой на «Играх непокоренных» встретился с принцем Гарри и Меланией ТрампПорошенко с супругой на «Играх непокоренных» встретился с принцем Гарри и Меланией Трамп
В семье принца Уильяма ждут третьего ребенкаВ семье принца Уильяма ждут третьего ребенка
Спустя 36 лет восстановили съемку свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза (ВИДЕО)Спустя 36 лет восстановили съемку свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза (ВИДЕО)
Елизавета II не отречется в пользу принца Чарльза, - Sunday TimesЕлизавета II не отречется в пользу принца Чарльза, - Sunday Times
В Саудовской Аравии совершенно покушение на наследного принцаВ Саудовской Аравии совершенно покушение на наследного принца
Появился новый официальный портрет британского принца Джорджа (ФОТО)Появился новый официальный портрет британского принца Джорджа (ФОТО)
Король Саудовской Аравии приказал арестовать принцаКороль Саудовской Аравии приказал арестовать принца
Последние новости
Подгружаем последние новости