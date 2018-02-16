Верховный Суд постановил пересчитать пенсии экс-милиционерам
Выплаты должны проиндексировать с учетом зарплат в Нацполиции.
Кассационный административный суд Верховного Суда постановил пересчитать пенсии по искам в судах бывших сотрудников органов внутренних дел.
Об этом Українським Новинам сообщила представитель пресс-службы суда.
Она отметила, что 15 февраля Верховный Суд впервые рассмотрел образцовое дело по представлению Харьковского окружного админсуда и вынес по нему решение.
В данных делах один ответчик - Пенсионный фонд, аналогичные истцы - пенсионеры органов внутренних дел и одинаковые исковые требования - перерасчет и выплата повышенных пенсий с 1 января 2016 года в соответствии с изменением законодательства.
Верховный Суд постановил удовлетворить требование истцов о пересчете пенсий.
Решение Верховного Суда применяется ко всем аналогичным спорам в обязательном порядке.
Напомним, еще в декабре 2015 года в закон о гарантиях соцзащиты бывших работников органов внутренних дел внесли изменения, согласно которым пенсии сотрудников милиции должны рассчитывать с учетом зарплат сотрудников Национальной полиции.
В Пенсионном фонде заявили, что не могут поднять пенсии, поскольку в постановлении Кабмина про денежное обеспечение полицейских Нацполиции перерасчет пенсии для бывших милиционеров не предусмотрен.
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