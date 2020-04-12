Пожар в Чернобыльской зоне перекинулся на левый берег Припяти (фото)

Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения перекинулся на левый берег реки Припять и приближается к селу Кошевка. В пожаре уже побывали несколько сел. Редактор журнала “Энергоатом Украина” Наталья Дегтяренко утверждает, что ГСЧС не справляется с бедствием и ситуация критическая.

Об этом KV стало известно из сообщения редактора журнала “Энергоатом Украина” Натальи Дегтяренко на ее странице в соцсети Facebook.

Как заявила журналистка, пожар в зоне отчуждения перекинулся на левый берег Припяти и подбирается к селу Кошевка. По ее словам, пожар уже уничтожил села Лелев, Копачи, Полесское, Грезля, Рудня-Грезлянская, Ковшиловка, Варовичи, Буда-Варовичи, Мартыновичи, Изумрудный, Волхов, Чистогаловка. Также журналистка сообщила, что снова горела территория “Рыжего леса”, закрытый военный городок Чернобыль-2, пострадал город Чернобыль, огонь бушует в нескольких километрах от спецпредприятия “Вектор”.

По мнению Натальи Дегтяренко, ГСЧС не сообщает правдивую информацию о пожаре. Она утверждает, что спасатели не справляются с бедствием и ситуация является критической.

“Прекратите наконец врать! Что вы якобы контролируете ситуацию. О каком “горении травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами” вы твердите?! Сейчас ситуация неконтролируемая – она ??критична”, – написала Наталья Дегтяренко в сообщении.

Напомним, пресс-служба ГСЧС сообщает, что в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается лесной пожар, возникший еще 4 апреля. К тушению привлечено более 300 человек, большое количество техники и авиация. Радиационный фон по Киеву и Киевской области находится в пределах нормы.

Фото: Наталья Дегтяренко в Facebook.