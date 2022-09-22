Сотні китів викинулися на берег Тасманії того ж дня, що й два роки тому

У Тасманії на узбережжі Маккуорі зафіксовано масове викидання китів на берег. Загалом на мілководді виявили 230 гринд, яких також називають чорними дельфінами. За дивним збігом обставин, це сталося через два роки після аналогічної події, що трапилася тут, повідомляє ABC News.

У заяві Департаменту природних ресурсів та навколишнього середовища Тасманії говориться, що кити були виявлені на березі Оушен-Біч, неподалік входу в гавань, відому як Пекельні ворота. В управлінні наголосили, що близько половини китів залишаються живими.