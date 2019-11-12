В среду в Киеве до +14, без осадков

Ночью в столице +5…+7 градусов.

В среду в Киеве до +14, без осадков
Фото: instagram/by_istphoto

В среду, 13 ноября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +12…+14 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Закарпатье небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +10…+17 градусов; в Закарпатье ночью +7…+12 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +3…+8 градусов, днем +10…+15 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +8…+15 градусов; в Сумской области ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+16 градусов; в Полтавской области ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +7…+13 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в Одесской и Николаевской областях +6…+12 градусов, в Херсонской и Запорожской областях +4…+9 градусов; днем +11…+17 градусов, в Одесской области +14…+19 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +14…+19 градусов.

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