В Карпатах на горе Поп Иван выпал снег

В Ивано-Франковской области на горе Поп Иван - одной из самых высоких вершин Украинских Карпат - падает мелкий снег.

Об этом сообщил в фейсбуке Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 8:00 18 сентября на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный, юго-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха 0° С. Падает мелкий снег!, - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют в Карпатах температуру воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днем 3-8. В Ивано-Франковской области прогнозируют порывы ветра до 20 м/с.

Напомним, в начале мая Ивано-Франковскую область засыпало снегом, в результате чего некоторых участках дорог заблокировано движение транспорта.

10 июля выпал снег на Черногорском хребте Украинских Карпат. Температура воздуха тогда опустилась до 3 градусов тепла.

В 2018 году в высокогорье Карпат в ночь 23 июня резко снизилась температура и выпал снег. В связи с этим спасатели эвакуировали детский палаточный лагерь в Раховском районе Закарпатской области. В тот же день снегом засыпало Поп Иван. Температура воздуха составляла 0 градусов.