Украинцев предупредили о штормовом ветре

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В центральных и южных областях Украины в субботу, 31 марта, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

«Днем 31 марта в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.


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