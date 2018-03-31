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2018-03-31
Украинцев предупредили о штормовом ветре
В центральных и южных областях Украины в субботу, 31 марта, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.
«Днем 31 марта в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
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