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Украинцев предупредили о штормовом ветре В центральных и южных областях Украины в субботу, 31 марта, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр. «Днем 31 марта в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Хвыля

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