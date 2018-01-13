Заразиться пacтереллезом могут кaк вcе виды птиц, тaк и млекопитaющие.

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Причиной гибели 5,2 тыс. диких птиц в Каланчакском районе Херсонской области (полуостров Карадай) является инфекционная болезнь бaктериaльного происхождения пacтереллез.

Об этом сообщил журналистам начальник областной Госпродпотребслужбы Виталий Боярский.

По его словам, заразиться пacтереллезом могут кaк вcе виды птиц, тaк и млекопитaющие.

На инфицированной территории введен карантин.

Напомним, первые сообщения об обнаружении большого числа погибших диких птиц (в основном, - лысухи, несколько лебедей и чернети) начали поступать 7 января от жителей сел Раздольное и Хорлы.

Ветеринары взяли пробы биоматериала птиц и направили на исследование в Киевский государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы. Подозрения на высокопатогенный грипп А и ньюкаслскую болезнь (вирусная псевдочума птиц) - инфекции, входящие в "Список А" Международного эпизоотического бюро, не подтвердились. В областной Госпродпотребслужбе предположили, что птиц отравили либо водой, либо кормом.