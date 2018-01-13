В Госпродпотребслужбе назвали причину гибели около 5 тыс. диких птиц

Заразиться пacтереллезом могут кaк вcе виды птиц, тaк и млекопитaющие.

В Госпродпотребслужбе назвали причину гибели около 5 тыс. диких птиц
Фото: Наша Газета Крым

Причиной гибели 5,2 тыс. диких птиц в Каланчакском районе Херсонской области (полуостров Карадай) является инфекционная болезнь бaктериaльного происхождения пacтереллез.

Об этом сообщил журналистам начальник областной Госпродпотребслужбы Виталий Боярский.

По его словам, заразиться пacтереллезом могут кaк вcе виды птиц, тaк и млекопитaющие.

На инфицированной территории введен карантин.

Напомним, первые сообщения об обнаружении большого числа погибших диких птиц (в основном, - лысухи, несколько лебедей и чернети) начали поступать 7 января от жителей сел Раздольное и Хорлы.

Ветеринары взяли пробы биоматериала птиц и направили на исследование в Киевский государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы. Подозрения на высокопатогенный грипп А и ньюкаслскую болезнь (вирусная псевдочума птиц) - инфекции, входящие в "Список А" Международного эпизоотического бюро, не подтвердились. В областной Госпродпотребслужбе предположили, что птиц отравили либо водой, либо кормом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Другие

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Херсонской области обнаружили около 5 тыс. погибших диких птицВ Херсонской области обнаружили около 5 тыс. погибших диких птиц
В США на горе Вашингтон температура ветра упала до -73В США на горе Вашингтон температура ветра упала до -73
Заморозки в США: аллигаторы вмерзли в лед (ВИДЕО)Заморозки в США: аллигаторы вмерзли в лед (ВИДЕО)
Из-за пришедшего в Украину антиициклона усилятся морозыИз-за пришедшего в Украину антиициклона усилятся морозы
В Израиле группу тучных ежей решили посадить на диету (ВИДЕО)В Израиле группу тучных ежей решили посадить на диету (ВИДЕО)
Блок рекламы


Похожие новости
В Херсонской области обнаружили около 5 тыс. погибших диких птицВ Херсонской области обнаружили около 5 тыс. погибших диких птиц
На «Тузловские лиманы» слетелись зимовать краснокнижные птицыНа «Тузловские лиманы» слетелись зимовать краснокнижные птицы
Жители Черноморска стали свидетелями прогулки диких обезьян по улицам города Жители Черноморска стали свидетелями прогулки диких обезьян по улицам города
В Киеве назвали самые безопасные пляжиВ Киеве назвали самые безопасные пляжи
В Крыму зафиксировали самый массовый за последние годы случай гибели дельфиновВ Крыму зафиксировали самый массовый за последние годы случай гибели дельфинов
На Буковине продлили карантин из-за гибели лебедей от птичьего гриппаНа Буковине продлили карантин из-за гибели лебедей от птичьего гриппа
15 января в Киеве будет около 0 градусов15 января в Киеве будет около 0 градусов
Завтра в Киеве ожидается около ноля градусовЗавтра в Киеве ожидается около ноля градусов
В Канаде на берег выбросило около 20 тысяч морских обитателейВ Канаде на берег выбросило около 20 тысяч морских обитателей
1 января в Киеве будет около 0 градусов1 января в Киеве будет около 0 градусов
Последние новости
Подгружаем последние новости