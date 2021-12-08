Оборудование 5G может представлять опасность для авиации и его можно использовать для диверсий

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило, что помехи от 5G-оборудования, работающего в выделенном в стране сантиметровом диапазоне, может поставить под угрозу безопасность полётов и даже спровоцировать преднамеренные диверсии.

Источник изображения: Emilian Robert Vicol / pixabay.com

Представители авиационной отрасли и FAA ранее выразили обеспокоенность по поводу помех, которые может создавать 5G-оборудование, работающее в диапазоне 3,7–3,98 ГГц (C-Band) для высокочувствительных авиационных приборов, например, радиовысотомеров. Операторы AT&T и Verizon в ноябре договорились отложить коммерческий запуск таких сетей до 5 января будущего года. FAA, в свою очередь, выпустило новые директивы, в которых не допускается использование подобного оборудования на самолётах и вертолётах при наличии сигналов сантиметрового диапазона от наземных источников — радиовысотомеры при наличии подобных сигналов могут демонстрировать аномальное поведение, особенно на малой высоте.

При этом ведомство выразило уверенность, что расширение сетей 5G сможет сосуществовать с авиацией, а выпущенные им директивы станут основой для дополнительного сбора данных и, в конечном итоге, обеспечат дальнейшую безопасность полётов. Сейчас FAA продолжает консультации с Федеральной комиссией по связи (FCC), Белым домом и представителями отрасли, пытаясь установить точные рамки ограничений, которые в ближайшие недели будут опубликованы в нормативной документации.

Американские операторы, в свою очередь, пообещали принять меры предосторожности, чтобы ограничить помехи для авиационного оборудования, хотя представители отрасли и сочли их недостаточными. Однако Verizon подчеркнула, что не было получено никаких свидетельств того, что оборудование сантиметрового диапазона может представлять угрозу для воздушной безопасности. Оператор собирается запустить коммерческую эксплуатацию сети в этих частотах в I квартале 2022 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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