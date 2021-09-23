Samsung не может выпустить Galaxy S21 FE из-за острого дефицита чипов и малых объёмов производства

Samsung готовится представить доступный флагманский смартфон Galaxy S21 FE, который придёт на смену прошлогоднему Galaxy S20 FE. Ходили слухи, что запуск устройства состоится в августе, однако он был отложен из-за глобального дефицита полупроводников. По последним данным, скудные объёмы производства смартфона могут воспрепятствовать его запуску и в следующем месяце.

gizchina.com

Согласно аналитику Максу Джамбору (Max Jambor), в этом месяце Samsung произвела всего десять тысяч смартфонов Galaxy S21 FE, чего крайне мало для начала продаж. По словам источника, производственные показатели могут вырасти уже в ближайшие недели. Далее он объясняет, что массовое производство смартфонов обычно начинается за пять-шесть месяцев до старта продаж, однако в данном случае сказалась нехватка чипов.

gizchina.com

Джамбор предполагает, что несмотря на трудности Galaxy S21 FE должен появиться на прилавках к средине или концу октября. Изначально ожидалось, что Samsung Galaxy S21 FE для всех регионов будет основан на Snapdragon 888. Вероятно, это был первоначальный план Samsung, однако из-за дефицита микросхем на некоторых рынках устройство будет доступно с чипом Exynos 2100.



