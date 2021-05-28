Президент «Киевстара» рассказал, что будет с тарифами мобильной связи в этом году

До конца года компания «Киевстар» повышать тарифы на услуги мобильной связи не планирует. Об этом заявил президент «Киевстара» Александр Комаров на телеком-openair.

фото: prostomob.com

Стрижка по цене двух месяцев мобильной связи

Но в перспективе планы могут измениться. Как отметил президент «Киевстара», средней чек на услуги мобильного оператора сейчас достаточно низкий.

«Например, я пошел постричься за 400 грн за 25 минут, выпил чашку кофе после этого за 50 грн и подумал, что это 3 месяца моей мобильной связи. Потому что с роумингом я укладываюсь примерно в 200 грн в месяц», — говорит Комаров.

По его мнению, компания — это хорошо смазанная бизнес-машина, где все взаимосвязано. И деньги абонентов — это возможность инвестировать и по-настоящему развивать, например, 5G в стране.

«Мы смотрим на свои результаты ежемесячно. Каждый квартал мы пересчитываем все метрики на основании факта и прогноза. Безусловно, мы стремимся выполнять основные бизнес-показатели, которые привязаны к инвестициям компании», — прокомментировал он.

Как поменять мобильного оператора

Как писал «Минфин», в Украине можно будет за сутки сменить мобильного оператора с сохранением текущего номера. Услуга станет доступной не только контрактным абонентам. Упрощенная процедура заработает с 1 декабря 2021 года.

Ускоренная смена мобильного оператора с сохранением номера будет происходить таким образом:

Номер перенесут максимум за 1 день, вместо 3, как было ранее.

Абонент должен обратиться к одному — новому оператору, а не к двум, как было раньше.

Договор с прежней компанией будет расторгнут автоматически.

Пользователи без контракта теперь смогут оставить свой номер при смене оператора по упрощенному порядку — регистрация у предыдущего оператора не требуется.

Услугу по переносу абонентских номеров в Украине начали предоставлять для контрактных абонентов еще с 1 мая 2019 года.