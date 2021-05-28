Президент «Киевстара» рассказал, что будет с тарифами мобильной связи в этом году

До конца года компания «Киевстар» повышать тарифы на услуги мобильной связи не планирует. Об этом заявил президент «Киевстара» Александр Комаров на телеком-openair.

Президент «Киевстара» рассказал, что будет с тарифами мобильной связи в этом году
фото: prostomob.com

Стрижка по цене двух месяцев мобильной связи

Но в перспективе планы могут измениться. Как отметил президент «Киевстара», средней чек на услуги мобильного оператора сейчас достаточно низкий.

«Например, я пошел постричься за 400 грн за 25 минут, выпил чашку кофе после этого за 50 грн и подумал, что это 3 месяца моей мобильной связи. Потому что с роумингом я укладываюсь примерно в 200 грн в месяц», — говорит Комаров.

По его мнению, компания — это хорошо смазанная бизнес-машина, где все взаимосвязано. И деньги абонентов — это возможность инвестировать и по-настоящему развивать, например, 5G в стране.

«Мы смотрим на свои результаты ежемесячно. Каждый квартал мы пересчитываем все метрики на основании факта и прогноза. Безусловно, мы стремимся выполнять основные бизнес-показатели, которые привязаны к инвестициям компании», — прокомментировал он.

Как поменять мобильного оператора

Как писал «Минфин», в Украине можно будет за сутки сменить мобильного оператора с сохранением текущего номера. Услуга станет доступной не только контрактным абонентам. Упрощенная процедура заработает с 1 декабря 2021 года.

Ускоренная смена мобильного оператора с сохранением номера будет происходить таким образом:

  • Номер перенесут максимум за 1 день, вместо 3, как было ранее.
  • Абонент должен обратиться к одному — новому оператору, а не к двум, как было раньше.
  • Договор с прежней компанией будет расторгнут автоматически.
  • Пользователи без контракта теперь смогут оставить свой номер при смене оператора по упрощенному порядку — регистрация у предыдущего оператора не требуется.

Услугу по переносу абонентских номеров в Украине начали предоставлять для контрактных абонентов еще с 1 мая 2019 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новые планшеты Lenovo получат поддержку пера с 4096 уровнями силы нажатияНовые планшеты Lenovo получат поддержку пера с 4096 уровнями силы нажатия
Google Фото больше не будет притворяться, что сохраняет сжатые фото в высоком качествеGoogle Фото больше не будет притворяться, что сохраняет сжатые фото в высоком качестве
В Сети появились новые рендеры грядущего Google Pixel 6В Сети появились новые рендеры грядущего Google Pixel 6
Samsung неожиданно выпустила планшет Galaxy Tab S7 FE за 650 евроSamsung неожиданно выпустила планшет Galaxy Tab S7 FE за 650 евро
Официально: сервисы Google возвращаются на смартфоны HonorОфициально: сервисы Google возвращаются на смартфоны Honor
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi пообещала обогнать Apple по поставкам смартфонов в этом квартале, а в ближайшие 3-5 лет отобрать лидерство у SamsungXiaomi пообещала обогнать Apple по поставкам смартфонов в этом квартале, а в ближайшие 3-5 лет отобрать лидерство у Samsung
Google Фото больше не будет притворяться, что сохраняет сжатые фото в высоком качествеGoogle Фото больше не будет притворяться, что сохраняет сжатые фото в высоком качестве
Apple отклонила 1 млн приложений для App Store в 2020 году и назвала основные причины отказовApple отклонила 1 млн приложений для App Store в 2020 году и назвала основные причины отказов
В Google Pixel 6 появится поддержка сверхширокополосной связи для поиска вещейВ Google Pixel 6 появится поддержка сверхширокополосной связи для поиска вещей
Apple собиралась начать поставки AirTag ещё в 2019 году, но затянула до этой весныApple собиралась начать поставки AirTag ещё в 2019 году, но затянула до этой весны
Xiaomi будет устанавливать на новые смартфоны мощную камеру на 200 МпXiaomi будет устанавливать на новые смартфоны мощную камеру на 200 Мп
Xiaomi рассказала о количестве полученных патентов и зарегистрированных товарных знаковXiaomi рассказала о количестве полученных патентов и зарегистрированных товарных знаков
Samsung укрепила доминирующее положение на рынке памяти для смартфонов в 2020 годуSamsung укрепила доминирующее положение на рынке памяти для смартфонов в 2020 году
Стоимость мобильной связи вырастет у всех операторов УкраиныСтоимость мобильной связи вырастет у всех операторов Украины
Опубликованы рендеры беспроводных наушников AirPods нового поколения. Их презентация ожидается в этом месяцеОпубликованы рендеры беспроводных наушников AirPods нового поколения. Их презентация ожидается в этом месяце
Последние новости
Подгружаем последние новости