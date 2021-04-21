Parler вернётся в App Store спустя три месяца после удаления

Соцсеть Parler, оказавшаяся в центре скандала, вернётся в магазин App Store уже на следующей неделе. Разработчики согласились блокировать часть контента, который не соответствует правилам платформы. Об этом пишет The Verge.

Parler вернётся в App Store спустя три месяца после удаления

Источник: Global Look Press

Согласно заявлению Apple, они провели «содержательные переговоры» с Parler, по итогам которых был предложен ряд изменений для соответствия сервиса политике App Store. Компания создаст специальный алгоритм, который будет скрывать от пользователей недопустимую информацию. Как именно будет работать система, не сообщается.

Издание также не уточняет о каком контенте идёт речь. Пока известно, что блокировка не будет кроссплатформенной — эти публикации продолжат отображаться на Android-устройствах и веб-версии сервиса.

Скандал вокруг Parler развернулся в начале января. Сначала сервис удалили из App Store и Play Market. Вскоре после этого компания Amazon отказалась предоставлять услуги хостинга для соцсети. Предположительной причиной стало подстрекательство к насилию от сторонников Дональда Трампа (Donald Trump) на платформе. После скандала компания сменила хостинг и генерального директора.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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