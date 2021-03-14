Презентация смартфона Realme со 108-Мп камерой состоится 24 марта

Презентация смартфона Realme со 108-Мп камерой состоится 24 марта

Компания Realme сообщила дату мероприятия, на котором, как ожидается, будет представлена серия смартфонов Realme 8. Презентация новинок состоится, как и сообщалось ранее, в конце этого месяца — 24 марта.

Компания раскрыла дату презентации в тизерном видеоролике, посвящённом заезду Мадхавы Шета (Madhav Sheth), генерального директора Realme в Индии и Европе, на спортивном автомобиле на Международном автодроме Будды в Большой Нойде (штат Уттар-Прадеш, Индия). На 1:43 в ролике подтверждается дата мероприятия, а между отметками 2:06 и 2:16 Шет сообщает, что в этот день будет представлен смартфон со 108-Мп камерой.

Ожидается, что серия будет включать модели Realme 8 и Realme 8 Pro. Согласно опубликованным ранее тизерам, Realme 8 оснащена четверной камерой с основным 64-Мп модулем, у старшей модели тоже четверная камера, но разрешение основного сенсора равно 108 Мп. У обеих моделей на тыльной панели нанесён слоган компании «Dare to Leap», который имеется у смартфона Realme X7 Pro.

Презентация смартфона Realme со 108-Мп камерой состоится 24 марта

Добавим, что ранее Мадхав Шет опубликовал в Twitter изображение, которое раскрывает характеристики Realme 8, включая восьмиядерный процессор MediaTek Helio G95 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, 6,4-дюймовый AMOLED-экран, а также батарею ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 30-Вт зарядки.

Презентация смартфона Realme со 108-Мп камерой состоится 24 марта


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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