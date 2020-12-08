Samsung Galaxy S21+ и S21 Ultra впервые показались на живом фото

Ожидается, что флагманские смартфоны Samsung серии Galaxy S21 будут представлены в средине января. Дизайн устройств уже полностью раскрыт большим количеством утечек, в Сети то и дело всплывают их рендеры. Тем не менее, сегодня S21+ и S21 Ultra впервые засветились на живом снимке.

Samsung Galaxy S21+ и S21 Ultra впервые показались на живом фото

gizmochina.com

Фотографией поделился YouTube-канал Sakitech, который получил её от анонимного источника. На снимке изображены две старшие модели Galaxy S21, лежащие рядом. S21 Ultra выделяется более продвинутым модулем основной камеры. Согласно утечке, в основной тыльной камере Galaxy S21 Ultra будет использован 108-Мп датчик ISOCELL HM3 с размером пикселя 0,8 мкм. Его дополнит сверхширокоугольный модуль на 12-Мп датчике Sony IMX563 c 1,4-мкм пикселями и две телефотокамеры на 10-Мп датчиках ISOCELL 3J1 с пикселями 1,22 мкм. Один из телефотомодулей будет оснащён объективом-перископом с поддержкой десятикратного оптического увеличения. В свою очередь alaxy S21 и S21+ получат по два 12-Мп и по одному 64-Мп датчику.

Samsung Galaxy S21+ и S21 Ultra впервые показались на живом фото

gizmochina.com

Предполагается, что представленные в следующем году флагманские смартфоны Samsung серии Galaxy S21 получат поддержку стилуса S-Pen. Это, по слухам, обусловлено намерениями южнокорейской компании полностью отказаться от семейства Galaxy Note, которое увидело свет в 2011 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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