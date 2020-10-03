В Украине появится суперскоростной интернет 5G

Современный сверхскоростной интернет стандарта 5G очень скоро заработает по всей Украине. Кабинет министров уже утвердил планы по внедрению технологий, которые повысят качество мобильной связи и предоставят суперскоростной доступ во всемирную паутину.

Согласно постановлению Кабмина, начиная с текущего года и по 2022-ой год в Украине будут внедряться европейские подходы к обеспечению граждан страны более высокого уровня качества услуг телефонии, смс и мобильного доступа в Сеть.

После внедрения на территории Украины европейских стандартов ETSI, появится возможность обустройства технологий UMTS/LTE и 5G. В постановлении Кабинета министров планируется до конца будущего года внедрить европейские стандарты и технологии, а до конца 2022 года в стране должен заработать стандарт 5G для большинства потребителей.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал подробности принятого плана: «Речь идет об имплементации европейских подходов качества мобильной связи и электронных коммуникационных услуг. Частью этого плана станут положения, которые позволят в дальнейшем внедрять в Украине технологию 5G».

Отметим, что 5G представляет собой новое поколение мобильной связи, которое создается на базе уже имеющихся стандартов 4G и новейших технологий телекоммуникаций 5G/IMT-2020.

Напомним, что еще в апреле текущего года сотовый оператор Vodafone запустил первую 5G сеть в Украине.