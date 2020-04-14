"Киевстар" создал индекс самоизоляции украинцев по данным их телефонов

Лучше всего соблюдают карантин во Львове и Тернополе.

Крупнейший в Украине мобильный оператор "Киевстар" создал индекс самоизоляции граждан по данным их телефонов

Об этом говорится на сайте компании.

Данные оператора свидетельствуют о том, что больше всего пользователей изолируется в Киевской и Одесской областях: там индекс самоизоляции превышает 25% (чем ярче синий цвет на карте, тем больше людей в данной области сидит дома).

В городах этот процент еще выше. Во Львове и Тернополе индекс самоизоляции - около 60%, в Черкассах - почти 50%.

Индекс самоизоляции – это процент населения, который ограничил свои перемещения на период карантина.

Эти данные являются среднестатистическим срезом поведения абонентов "Киевстара". Для этого компания сформировала "группы абонентов" и определила для них "дом" (место, где эта группа осуществляет самое большое количество мобильных активностей в нерабочее вечернее и ночное время, а также в выходные дни). Под несоблюдением самоизоляции подразумевается удаление от этого "дома" на радиус более 1000 метров.

Для анализа рассчитывается динамика изменения между показателями за рабочий день до начала режима самоизоляции и аналогичные дни во время карантина.