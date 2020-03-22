Рынок смартфонов рекордно упал в феврале

В связи со вспышкой коронавируса (его распространение ВОЗ признала пандемией) пострадали различные рынки, в частности — рынок смартфонов. Производители мобильных устройств, например Apple , предупреждали о возможном сокращении поставок.

Теперь же аналитическая фирма Strategy Analytics сообщила, что в феврале 2020 года рынок смартфонов упал на 38 процентов по сравнению с февралем 2019-го — с 99,2 миллиона до 61,8 млн: это, как отмечается, самый сильный спад из зарегистрированных в истории рынка. Указывается, что спад коснулся всех категорий смартфонов — не только премиальных моделей.

На момент публикации данного материала в мире насчитывается более 300 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом; жертвами COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) стали более 13 000 человек.



