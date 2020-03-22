Huawei P40 и P40 Pro: новые рендеры полностью раскрывают дизайн смартфонов

Huawei P40 и P40 Pro: новые рендеры полностью раскрывают дизайн смартфонов

На днях автор IT-блога @evleaks Эван Бласс (Evan Blass) представил рендеры, демонстрирующие фронтальную часть флагманских смартфонов Huawei P40 и P40 Pro, которые готовятся к выпуску. Теперь в Twitter-аккаунте @evleaks обнародованы новые пресс-изображения, полностью раскрывающие дизайн названных аппаратов.

Устройства показаны в двух вариантах цветового исполнения — серебристом и чёрном. У модели Huawei P40 Pro дисплей загибается на боковые части корпуса. В область экрана новинок встроен датчик отпечатков пальцев.

Huawei P40 и P40 Pro: новые рендеры полностью раскрывают дизайн смартфонов

На новых рендерах показана тыльная панель смартфонов. Здесь установлена многомодульная камера в виде блока прямоугольной формы с закруглёнными углами. У модели Huawei P40 камера содержит три оптических модуля, у версии Huawei P40 Pro — четыре.

Huawei P40 и P40 Pro: новые рендеры полностью раскрывают дизайн смартфонов

Во фронтальной части обоих аппаратов установлена двойная селфи-камера: для неё предусмотрено продолговатое отверстие в левом верхнем углу дисплея. Кстати, частота обновления последнего составит до 120 Гц.

Huawei P40 и P40 Pro: новые рендеры полностью раскрывают дизайн смартфонов

Показана нижняя часть смартфонов с симметричным портом USB Type-C. Новинки смогут функционировать в мобильных сетях 5G.

Huawei P40 и P40 Pro: новые рендеры полностью раскрывают дизайн смартфонов

Ожидается, что в новое семейство также войдёт смартфон Huawei P40 Pro PE (Premium Edition). Этот аппарат получит пятимодульную камеру, о конфигурации которой можно узнать в нашем материале.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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