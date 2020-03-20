Защитный чехол раскрыл некоторые особенности смартфона OnePlus 8 Pro

Защитный чехол раскрыл некоторые особенности смартфона OnePlus 8 Pro

Предполагается, что новые смартфоны OnePlus будут представлены в середине следующего месяца. По слухам, они будут основываться на философии дизайна устройств предыдущего поколения. Теперь же, в сети Интернет появилось изображение защитного силиконового чехла, который, как предполагается, предназначен для смартфона OnePlus 8 Pro. Благодаря этому стали известны некоторые конструктивные особенности устройства.

На опубликованных снимках демонстрируется силиконовый чехол синего цвета, который показывает, что новинка будет похожа на предыдущую модель OnePlus 7T Pro. Мы видим привычное расположение кнопок включения и регулировки громкости, которые находятся на боковых поверхностях. Вырез для подключения зарядного устройства с интерфейсом USB Type-C находится снизу. Здесь же размещается вырез для динамика устройства.

Защитный чехол раскрыл некоторые особенности смартфона OnePlus 8 Pro

Защитный чехол раскрыл некоторые особенности смартфона OnePlus 8 Pro

В верхней части чехла отсутствует вырез под выдвижную фронтальную камеру. Это соответствует предыдущим сообщениям, в которых говорилось, что аппарат получит дисплей с вырезом для фронтальной камеры. Смартфон OnePlus 7T Pro имел тройную основную камеру. Предполагается, что аппарат OnePlus 8 Pro получит основную камеру, сформированную из четырёх датчиков. Такое мнение основано на том, что рассматриваемый чехол имеет несколько более широкий вырез для основной камеры, чем был у предыдущей модели. Вероятно, датчик ToF и подсветка будут располагаться отдельно от основных сенсоров, из-за чего вырез и получился таким широким.

Защитный чехол раскрыл некоторые особенности смартфона OnePlus 8 Pro

Защитный чехол раскрыл некоторые особенности смартфона OnePlus 8 Pro

Характеристики OnePlus 8 Pro пока остаются загадкой. Предполагается, что смартфон получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, а его аппаратной основой станет флагманский чип Qualcomm Snapdragon 865. OnePlus 8 Pro сможет работать в сетях связи пятого поколения (5G) и будет поддерживать быструю зарядку 30 Вт. Официальный анонс устройства должен состояться в следующем месяце.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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