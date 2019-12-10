WhatsApp отключит миллионы пользователей

WhatsApp отключит миллионы пользователей

Своё решение разработчики приложения объясняют тем, что они отказываются от выпуска версий мессенджера для устаревших версий операционных систем Apple, Google и Microsoft. В частности, неактуальными в WhatsApp сочли все версии Android с 2.3.7 и старше, а также iOS 8 и старше — на гаджетах с этими ОС приложение будет работать только до 1 февраля 2020 года.

Ещё раньше — уже с 31 декабря 2019 года — не смогут воспользоваться мессенджером обладатели устройств на операционной системе Windows Phone. Более того, разработчики подчеркнули, что на указанных ОС функционал ограничен уже сейчас — нельзя создать новый аккаунт и даже подтвердить актуальность уже существующего аккаунта.

В WhatsApp подчеркнули, что намерены сосредоточить усилие на работе над версиями для операционных систем, которые использует большинство клиентов. В этой связи обновлений для указанных выше ОС не будет и в любой момент времени даже установленные мессенджеры могут лишиться каких-то функций. Всего, по оценкам экспертов, без приложения окажутся миллионы человек по всему миру.

Напомним, ранее появилась информация, что пользователи мессенджера WhatsApp начали сообщать о неожиданных перманентных блокировках без предупреждения по подозрению модераторов в участии клиентов в подозрительных на взгляд модераторов чатах.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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