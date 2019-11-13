У Galaxy S10 может появиться версия с 1 Тбайт памяти и новой системой камер

У Galaxy S10 может появиться версия с 1 Тбайт памяти и новой системой камер

Информация, обнародованная на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA), говорит о том, что у смартфона Samsung Galaxy S10 вскоре могут появиться новые модификации.

В текущем виде Galaxy S10 несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128/512 Гбайт, тройную основную камеру в конфигурации 12 млн + 16 млн + 12 млн пикселей, фронтальную 10-мегапиксельную камеру и аккумулятор ёмкостью 3400 мА·ч.

Для аппарата в базе TENAA, имеющего кодовое обозначение SM-G9730, указано наличие 6 Гбайт, 8 Гбайт или 12 Гбайт оперативной памяти и накопителя ёмкостью 256 Гбайт, 512 Гбайт или 1 Тбайт. Таким образом, полагают наблюдатели, к выпуску готовятся варианты Galaxy S10 в комплектациях 6 Гбайт + 256 Гбайт и 12 Гбайт + 1 Тбайт (объём ОЗУ + вместимость накопителя).

У Galaxy S10 может появиться версия с 1 Тбайт памяти и новой системой камер

Более того, говорится о модифицированной системе камер. Так, в тыльной части расположится тройной блок с датчиками на 16 млн, 12 млн и 10 млн пикселей. Разрешение селфи-модуля — 12 млн пикселей.

Прочее оснащение включает процессор Snapdragon 855, дисплей размером 6,1 дюйма с разрешением 3040 ? 1440 точек, экранный сканер отпечатков пальцев. Смартфон будет предлагаться в чёрном и белом цветовых вариантах.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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