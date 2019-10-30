Essential рассчитывает спрятать селфи-камеру смартфона за экран

Essential рассчитывает спрятать селфи-камеру смартфона за экран

Многие производители изучают возможность размещения фронтальной камеры непосредственно за дисплеем смартфона. Как теперь сообщает ресурс LetsGoDigital, разработки в данном направлении ведёт и компания Essential, основателем которой является один из создателей операционной системы Android Энди Рубин (Andy Rubin).

Информация о решении Essential обнародована на сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO). Как можно видеть на изображениях, компания предлагает размещать селфи-камеру в верхней области экрана — в зоне строки со значками уведомлений.

По задумке Essential, камера будет скрываться за особым сегментом дисплея с изменяемой прозрачностью. Управление соответствующей областью будет осуществляться путём изменения прикладываемого напряжения. В частности, этот фрагмент экрана сможет становиться полностью непрозрачным, когда камера не используется, и частично прозрачным при ведении съёмки.

Essential рассчитывает спрятать селфи-камеру смартфона за экран

Иллюстрации также говорят о том, что селфи-камера может располагаться как по центру экрана, так и ближе к его краю (правому или левому).

Увы, пока предложенное решение существует только на бумаге. О планах Essential по претворению разработки в жизнь ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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