Google Assistant остаётся лидером по точности ответов среди голосовых помощников

Компания Perficient Digital выпустила очередную версию своего ежегодного исследования точности цифровых ассистентов – Alexa от Amazon (Echo и Echo Show), Cortana от Microsoft , Assistant от Google (Home и смартфоны) и Siri от Apple .

В ходе исследования специалисты проанализировали 5000 запросов на 7 устройствах.

По точности ответов среди голосовых помощников по-прежнему лидирует Google Assistant, второе место занимает Alexa. При этом в 2019 году точность ответов уменьшилась практически по всем устройствам.

По количеству ответов первое место занимает Cortana и по ней же наблюдался самый большой спад с точки зрения точности ответов.

Данные, накопленные Perficient Digital за три года, показывают, что наибольшие улучшения с точки зрения попыток ответить на вопрос демонстрируют Cortana и Alexa. По этому показателю Cortana опережает Google Assistant, хотя её ответы не всегда были правильными.

Специалисты Perficient Digital также изучили, как голосовые ассистенты используют избранные сниппеты (featured snippets). Под избранными сниппетами исследователи понимают «ответ, предоставленный цифровым помощником или поисковой системой, взятый из стороннего источника».

Полученные данные показали, что Google предоставляет наибольшее количество таких ответов (при этом Google Home опережает по этому показателю Assistant на смартфонах). В то же время по Google Assistant на смартфонах отмечался заметный спад в их использовании.

Наконец, Alexa и Siri лидируют по количеству шуток в ответах на вопросы. Соответственно, их признали «самыми смешными» голосовыми помощниками.

Напомним, что по данным агентства Stone Temple Consulting (теперь – Perficient Digital) на май 2018 года, тогда первое место по точности ответов занимал Assistant, а второе – Cortana.