Видео: умные беспроводные наушники Google Pixel Buds выйдут в 2020 году

Помимо новых смартфонов семейства Pixel 4 поисковый гигант также представил собственный аналог Apple AirPods — Google Pixel Buds. Благодаря специально разработанным 12-мм динамикам они, как обещает производитель, обеспечивают великолепное звучание любимой музыки, подкастов, радио и многого другого. Функция Adaptive Sound интеллектуально регулирует громкость того, что слушает человек — не придётся постоянно увеличивать или уменьшать громкость при перемещении из тихого помещения в метро или шумное кафе.

При разговоре по телефону или на встрече тоже не будет проблем. Микрофоны с функцией формирования пучка фокусируются на голосе пользователя, а голосовые акселерометры определяют речь по вибрации челюстной кости, поэтому шумная улица или ветреный день не помешают разговору благодаря особым алгоритмам Google .

Не забыты и функции голосового помощника. Достаточно на ходу произнести «Ок, Google » и попросить Google Assistant обо всем, что нужно — увеличить громкость, отправить быстрое текстовое сообщение, получить указания на местности или даже запросить перевод на лету с другого языка при помощи Google Translate.

Идея дизайна в Google Pixel Buds заключалась в том, чтобы создать простую, крошечную маленькую точку, которая максимально естественно смотрится в ушах пользователей. Чехол для зарядки вдохновлён речным камнем. Мягкий и гладкий, он отличается компактностью, легко помещается в карман и даже может выступать в качестве игрушки против тревожности.

Наушники наделены также сенсорной панелью на внешней стороне, защищены от попадания небольших объёмов влаги вроде пота и дождя. Они легко подключаются к устройствам на базе iOS и Android с поддержкой Bluetooth 4.0+. Google Pixel Buds выйдут в 2020 году в четырёх цветовых исполнениях: светло-белом, мятном, почти чёрном и оранжевом.



