Видео: умные беспроводные наушники Google Pixel Buds выйдут в 2020 году

Видео: умные беспроводные наушники Google Pixel Buds выйдут в 2020 году

Помимо новых смартфонов семейства Pixel 4 поисковый гигант также представил собственный аналог Apple AirPods — Google Pixel Buds. Благодаря специально разработанным 12-мм динамикам они, как обещает производитель, обеспечивают великолепное звучание любимой музыки, подкастов, радио и многого другого. Функция Adaptive Sound интеллектуально регулирует громкость того, что слушает человек — не придётся постоянно увеличивать или уменьшать громкость при перемещении из тихого помещения в метро или шумное кафе.

Видео: умные беспроводные наушники Google Pixel Buds выйдут в 2020 году

При разговоре по телефону или на встрече тоже не будет проблем. Микрофоны с функцией формирования пучка фокусируются на голосе пользователя, а голосовые акселерометры определяют речь по вибрации челюстной кости, поэтому шумная улица или ветреный день не помешают разговору благодаря особым алгоритмам Google.

Видео: умные беспроводные наушники Google Pixel Buds выйдут в 2020 году

Видео: умные беспроводные наушники Google Pixel Buds выйдут в 2020 году

Не забыты и функции голосового помощника. Достаточно на ходу произнести «Ок, Google» и попросить Google Assistant обо всем, что нужно — увеличить громкость, отправить быстрое текстовое сообщение, получить указания на местности или даже запросить перевод на лету с другого языка при помощи Google Translate.

Идея дизайна в Google Pixel Buds заключалась в том, чтобы создать простую, крошечную маленькую точку, которая максимально естественно смотрится в ушах пользователей. Чехол для зарядки вдохновлён речным камнем. Мягкий и гладкий, он отличается компактностью, легко помещается в карман и даже может выступать в качестве игрушки против тревожности.

Видео: умные беспроводные наушники Google Pixel Buds выйдут в 2020 году

Наушники наделены также сенсорной панелью на внешней стороне, защищены от попадания небольших объёмов влаги вроде пота и дождя. Они легко подключаются к устройствам на базе iOS и Android с поддержкой Bluetooth 4.0+. Google Pixel Buds выйдут в 2020 году в четырёх цветовых исполнениях: светло-белом, мятном, почти чёрном и оранжевом.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Недорогой смартфон ZTE Blade A7s оснащён тройной камерой и 64 Гбайт памятиНедорогой смартфон ZTE Blade A7s оснащён тройной камерой и 64 Гбайт памяти
Nokia готовит свой первый 5G-смартфон с выдвижной камеройNokia готовит свой первый 5G-смартфон с выдвижной камерой
Полностью рассекречен смартфон Galaxy A91: экран Full HD+ Infinity-U и тройная камераПолностью рассекречен смартфон Galaxy A91: экран Full HD+ Infinity-U и тройная камера
Xiaomi анонсировала Redmi K30, свой первый смартфон с 5GXiaomi анонсировала Redmi K30, свой первый смартфон с 5G
Смартфон Vivo iQOO Neo 2 замечен в базе бенчмарка GeekbenchСмартфон Vivo iQOO Neo 2 замечен в базе бенчмарка Geekbench
Блок рекламы


Похожие новости
Google представил голосового помощника Assistant второго поколенияGoogle представил голосового помощника Assistant второго поколения
Beats анонсировала накладные наушники Solo Pro за $300 с шумоподавлением и SiriBeats анонсировала накладные наушники Solo Pro за $300 с шумоподавлением и Siri
Google официально представила Pixel 4 и Pixel 4 XL: никаких сюрпризовGoogle официально представила Pixel 4 и Pixel 4 XL: никаких сюрпризов
Google Play запретил кредитные приложения с высокими процентными ставкамиGoogle Play запретил кредитные приложения с высокими процентными ставками
Google обновил дизайн приложений Google Документов для AndroidGoogle обновил дизайн приложений Google Документов для Android
В Google обнаружили масштабную уязвимость Android. Она затрагивает смартфоны Samsung, Pixel и Xiaomi
Samsung Galaxy S11 выйдет в феврале 2020 годаSamsung Galaxy S11 выйдет в феврале 2020 года
Полные спецификации и комплект поставки смартфонов Google Pixel 4 и Pixel XLПолные спецификации и комплект поставки смартфонов Google Pixel 4 и Pixel XL
Куо: Apple выпустит iPhone SE 2 в первом квартале 2020 годаКуо: Apple выпустит iPhone SE 2 в первом квартале 2020 года
Xiaomi не планирует выпускать новые смартфоны серии Mi Mix в этом годуXiaomi не планирует выпускать новые смартфоны серии Mi Mix в этом году
Последние новости
Подгружаем последние новости