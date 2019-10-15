Google Play запретил кредитные приложения с высокими процентными ставками

Google запретил приложения, предлагающие персональные кредиты с годовой процентной ставкой от 36% и выше в магазине приложений Google Play. Это изменение было внедрено в августе, сообщает The Wall Street Journal.

«Правила для разработчиков в Google Play призваны защитить пользователей и обеспечить их безопасность. Мы расширили нашу политику в отношении финансовых сервисов, чтобы защитить людей от персональных кредитов с обманными и спекулятивными условиями», — отметил в комментарии изданию представитель Google .

Для доступа к этим сервисам Android-пользователи могут использовать веб-браузеры или же скачивать приложения из других магазинов, хотя Google не советует устанавливать такие программы из соображений безопасности.

Согласно WSJ, в США микрозаймы запрещены в более чем десяти штатах, которые налагают ограничение на максимальный размер кредитной ставки. При этом в других штатах они разрешены.

Активисты и организации по защите прав потребителей одобрили решение Google .