Google Play запретил кредитные приложения с высокими процентными ставками

Google запретил приложения, предлагающие персональные кредиты с годовой процентной ставкой от 36% и выше в магазине приложений Google Play. Это изменение было внедрено в августе, сообщает The Wall Street Journal.

«Правила для разработчиков в Google Play призваны защитить пользователей и обеспечить их безопасность. Мы расширили нашу политику в отношении финансовых сервисов, чтобы защитить людей от персональных кредитов с обманными и спекулятивными условиями», — отметил в комментарии изданию представитель Google.

Для доступа к этим сервисам Android-пользователи могут использовать веб-браузеры или же скачивать приложения из других магазинов, хотя Google не советует устанавливать такие программы из соображений безопасности.

Согласно WSJ, в США микрозаймы запрещены в более чем десяти штатах, которые налагают ограничение на максимальный размер кредитной ставки. При этом в других штатах они разрешены.

Активисты и организации по защите прав потребителей одобрили решение Google.

Напомним, что в 2016 году Google запретил рекламу краткосрочных микрокредитов в AdWords (теперь Google Ads).

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