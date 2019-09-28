Рендер даёт представление о дизайне смартфона Meizu 17

Рендер даёт представление о дизайне смартфона Meizu 17

В распоряжении сетевых источников оказался предполагаемый рендер флагманского смартфона Meizu 17, который может увидеть свет в первой половине следующего года.

Как можно видеть на изображении, аппарат получит дисплей без выреза и отверстия для фронтальной камеры. Селфи-модуль расположится в зоне узкой рамки над экраном.

По слухам, в основу лицевой камеры ляжет новейший сенсор Samsung ISOCELL Slim GH1, насчитывающий 43,7 млн пикселей. Этот датчик включает самые маленькие пиксели в отрасли — размером 0,7 мкм.

Рендер говорит о том, что дисплей новинки будет загибаться на боковые части корпуса. В целом, экран займёт более 90 % площади фронтальной поверхности.

В область дисплея будет интегрирован дактилоскопический сканер для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев.

Рендер даёт представление о дизайне смартфона Meizu 17

Говорится о наличии тройной тыльной камеры. Её основным компонентом якобы станет 64-мегапиксельный датчик Samsung.

Аппаратной основой смартфона, скорее всего, послужит топовый процессор Snapdragon следующего поколения. Объём оперативной памяти составит не менее 6 Гбайт.

По оценкам Gartner, во втором квартале текущего года в мировом масштабе было реализовано 367,9 млн смартфонов. Это на 1,7 % меньше по сравнению с результатом за вторую четверть 2018-го.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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