CloudFlare выпустила бесплатный VPN для Android и iOS

Облачный провайдер CloudFlare обновил свое мобильное приложение 1.1.1.1 для Android и iOS. Изначально это был DNS-ресолвер, теперь в нем появилась надстройка Warp — она активирует VPN, пишут AIN.UA

CloudFlare выпустила бесплатный VPN для Android и iOS

В отличие от других решений, Warp только передает весь трафик по зашифрованному каналу, но не подменяет местоположение пользователя.

С его помощью нельзя обойти территориальные блокировки или ограничения (например, посмотреть заграничную библиотеку Netflix).

Бесплатная версия Warp не ограничивает объем трафика, но есть и платный тариф — Warp Plus за $4,99/мес. Вскоре региональные цены обещают откорректировать, ориентируясь «на стоимость Big Mac».

CloudFlare обещает, что Plus-версия быстрее и надежнее за счет использования технологии Argo. За распространение реферальных ссылок дают по 1 ГБ трафика Warp Plus на каждого привлеченного юзера.


Михаил Сапитон, AIN

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