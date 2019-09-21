Раскрыто оснащение смартфона OPPO K5 с поддержкой быстрой подзарядки VOOC 4.0

Не так давно китайская компания OPPO сообщила, что пока не представленный официально смартфон K5 станет одним из первых аппаратов с поддержкой новой технологии быстрой подзарядки VOOC 4.0. И вот теперь характеристики этого устройства оказались в распоряжении сетевых источников.

Смартфон якобы получит 6,4-дюймовый дисплей формата Full HD+ с разрешением 2340 ? 1080 точек. Во фронтальной части будет установлена камера на основе 32-мегапиксельного сенсора.

Сзади расположится четырёхмодульная камера. Её главным элементом станет датчик с 64 млн пикселей. Его дополнят два 2-мегапиксельных сенсора и модуль на 8 млн пикселей.

Основой послужит процессор Snapdragon 730G, содержащий восемь вычислительных ядер Kryo 470 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 618. Объём оперативной памяти указан в размере 8 Гбайт.

Среди прочего упомянуты флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, симметричный порт USB Type-C и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Размеры аппарата — 158,7 ? 75,2 ? 8,6 мм, вес — 182 г.

Питание обеспечит аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч. Система VOOC 4.0 при мощности в 30 Вт позволит зарядить такую батарею на 67 % за 30 минут и на 100 % за 73 минуты.



