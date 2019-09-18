Официально подтверждено Google: презентация Pixel 4 состоится 15 октября

Компания Google начала рассылку приглашений представителям СМИ на мероприятие, посвящённое презентации новых устройств, которое состоится 15 октября в Нью-Йорке.

«Приходите посмотреть на несколько новых продуктов производства Google», — указано в приглашении. Как ожидается, компания официально представит флагманские смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL, а также другие устройства, включая хромбук Pixelbook 2 и новые смарт-колонки Google Home.

Уже стало традицией проведение компанией в октябре мероприятия, на котором анонсируются новые модели смартфонов серии Pixel. В прошлом году Google представила семейство смартфонов Pixel 3 девятого октября и спустя 9 дней начала их отгрузку в США и ряде других стран.

Благодаря многочисленным утечкам и публикации компанией тизеров о новых флагманских смартфонах уже известно почти всё. В частности, уже было подтверждено, что в новых смартфонах будет использоваться технология Google Project Soli для управления отдельными функциями с помощью жестов рук, а также применяться способ аутентификации, подобный Face ID.

Также компания дала ясно понять, что преемник Pixelbook 2017 года уже находится в пути.

И всё же весь перечень новинок, которые компания подготовила для пользователей, будет объявлен 15 октября на мероприятии.



