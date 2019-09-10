Xiaomi добавит системную функцию отключения рекламы

Xiaomi добавит системную функцию отключения рекламы

Несмотря на то, что пользовательский интерфейс MIUI для Android в целом вызывает у владельцев гаджетов Xiaomi и Redmi положительное впечатление, наличие встроенной рекламы в некоторых системных приложениях вызывает шквал критики. И в Xiaomi наконец-то решили прислушаться к отзывам своих клиентов, сообщает XDA Developers.

По данным издания, уже в MIUI 11 появится системная функция отключения рекламы. Протестировать её уже можно в бета-версии MIUI 9.8.29, доступной для пользователей в Китае. Ожидается, что возможность избавиться от рекламы будет стандартной для новой оболочки в версии MIUI 11, которая, по слухам, должна появиться уже до конца сентября.

Топ-менеджмент Xiaomi подчеркнул, что хотя выручка от встроенной в смартфоны рекламы позволяет поддерживать более низкую стоимость продукции, чем у конкурентов, но желание клиентов избавиться от навязчивой промо-информации оказалось важнее дополнительных доходов.

При этом как минимум в бета-версии отключить рекламу в уведомлениях невозможно. Не исключено, что в этой части интерфейса гаджетов Xiaomi и Redmi она всё-таки останется.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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