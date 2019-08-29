Необычный дизайн смартфона с разворачивающимся экраном: патент LG

Патент был замечен нидерландским порталом LetsGoDigital, который на базе документа сделал рендеры описываемого устройства. Как можно заметить, когда дисплей полностью свернут, аппарат представляет собой один лишь корпус, без видимого экрана; дисплей — довольно крупный — может разворачиваться, появляясь из боковой грани смартфона, после чего может быть обернут вокруг корпуса: в итоге аппарат получает два менее крупных экрана — с обеих сторон.

Необычный дизайн смартфона с разворачивающимся экраном: патент LG

LetsGoDigital

Необычный дизайн смартфона с разворачивающимся экраном: патент LG

LetsGoDigital

На данный момент, разумеется, речь идет лишь о патенте — станет ли LG когда-либо выпускать нечто подобное, пока неясно. Не так давно стало известно о другом патенте LG, описывающем необычный дизайн смартфона — с экраном, который может растягиваться в ширину и в длину.

Необычный дизайн смартфона с разворачивающимся экраном: патент LG

LetsGoDigital


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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