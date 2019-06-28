Google запатентовала смартфон-книгу с несколькими дисплеями

Google запатентовала смартфон-книгу с несколькими дисплеями

В этом году на рынке электроники должны появиться первые смартфоны с гибкими дисплеями, которые будут представлять собой новый тип устройств. Анонсированные ранее Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X должны стать первопроходцами в этом направлении. Ещё одним производителем, работающим над созданием складного смартфона, является компания Google.

В сети Интернет появились схематические изображения, наглядно демонстрирующие, что Google может создать складной смартфон, дизайн которого кардинально отличается от всего, что было прежде. В конце прошлого года Google подала заявку во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности (WIPO) на патент «складного устройства отображения с несколькими страницами». Не так давно патент был зарегистрирован, а изображения, на которых демонстрируется смартфон, складывающийся как книга, появились в сети Интернет.

Google запатентовала смартфон-книгу с несколькими дисплеями

Технология, которую может использовать Google для создания смартфона-книги, основывается на более раннем патенте, в котором описаны тонкие и гибкие модульные слои. Теперь же модульные слои, представляющие собой дисплеи, предлагается соединять между собой подобно страницам в книге. Главная особенность дизайна устройства заключается в наличии сразу нескольких гибких дисплеев, которые можно переворачивать. В центральной части конструкции гаджета могут размещаться аппаратные компоненты, в том числе процессор, память, аккумуляторная батарея и др.

Несмотря на то, что эскиз демонстрирует пять дисплеев, на деле их может оказаться больше или меньше. Дизайн устройства является уникальным, но пока остаётся неизвестным, будет ли Google выпускать такой смартфон, поскольку далеко не все запатентованные идеи доходят до потребительского рынка.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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