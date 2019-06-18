Huawei признала ошибку и убрала рекламу с экрана блокировки своих смартфонов

Несколько дней назад появились сообщения о том, что некоторые пользователи смартфонов компании Huawei обнаружили рекламные сообщения на экране блокировки своих устройств. Первоначально компания отрицала причастность к появлению рекламных сообщений, говоря о том, что Huawei никогда не будет транслировать какую-либо рекламу на экране блокировки.

Рассмотрев вопрос появления рекламы, китайская компания выпустила рекомендации, которые позволяют избавиться от надоедливых сообщений. Однако причины появления рекламных сообщений на экране блокировки не были озвучены. Позднее в официальном заявлении Huawei принесла извинения за доставленные неудобства и сообщила о том, что рекламные сообщения были удалены с серверов компании, поэтому они больше не будут появляться на пользовательских устройствах.

Для тех пользователей, кто успел столкнуться с рассматриваемой проблемой, представители компании рекомендуют вручную удалить изображения, на которых присутствует реклама. Делать это придётся самостоятельно, поскольку несмотря на удаление изображений с сервера, некоторые из них успели достичь устройств пользователей. Для удаления того или иного изображения нужно провести по нему пальцем от нижней части дисплея к верхней. После этого откроется панель инструментов управления, в которой можно удалить изображения с рекламой.

Стоит отметить, что, судя по сообщениям пользователей, рекламные объявления появлялись только на некоторых моделях смартфонов китайского производителя. Речь идёт об аппаратах Huawei P20, Huawei P30 Pro, а также Honor 10.



