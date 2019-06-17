Объявлена цена самого «навороченного» смартфона Sony

Объявлена цена самого «навороченного» смартфона Sony

Основной отличительной фишкой Xperia 1 стал дисплей 4K HDR OLED CinemaWide с кинематографическим соотношением сторон 21:9. Этот формат считается одним из лучших для просмотра фильмов, снятых по системе CinemaScope и ее современных версий с кадром 2,39:1. На обычном экране (формат 1920х1080, например) такие видео обычно смотрятся с двумя черными полосами сверху и снизу. Изображение улучшено за счет системы X1 for mobile на базе технологий Bravia, обеспечивающей дополнительные яркость и детализацию.

Объявлена цена самого «навороченного» смартфона Sony

Sony оснащен тремя камерами с разрешением 12 Мп: сверхширокоугольный 16-миллиметровый объектив для съемки пейзажей и красивых панорам дополнен универсальным 26-миллиметровым, а также 52-миллиметровым телеобъективом (эквивалент 35-миллиметрового объектива для полнокадровой матрицы). Xperia 1 стал первым в мире смартфоном, оснащенным автофокусировкой по глазам. Камера позволяет делать 10 кадров в секунду с автоматическим контролем экспозиции и записывать в формате RAW.

Объявлена цена самого «навороченного» смартфона Sony

Внутри Sony Xperia X1, «запечатанного» в стекло Gorilla Glass 6 (окрашенная часть может быть черной, серой, фиолетовой или белой), находится процессор с чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, батарея емкостью 3330 мА·ч, а базовой операционной системой стала Android 9 Pie.

Объявлена цена самого «навороченного» смартфона Sony

В рамках предзаказа, который продлится до 23 июня, все покупатели получат беспроводные наушники Sony WH-1000XM3, а также один год доступа к 20 тысячам сериалов и фильмов в онлайн-сервисе Okko и специальной коллекции кино «Xperia 21:9», адаптированной для просмотра на широкоформатном дисплее. Кроме того, владельцам предоставят сервисный пакет Expert Service, который позволит заменить разбитый дисплей смартфона вне зависимости от причины повреждения в течение одного года со дня покупки аппарата, а также два года расширенной гарантии, которая включает в себя бесплатную курьерскую доставку в сервисный центр.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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