Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки некоторых своих смартфонов

Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки некоторых своих смартфонов

Сетевые источники сообщают о том, что некоторые пользователи смартфонов Huawei обратили внимание на то, что их устройства внезапно начали показывать рекламу на экране блокировки.

Вчера некоторые обладатели устройств Huawei начали жаловаться на то, что на их смартфонах появилась реклама Booking.com. В сообщении говорится о том, что рекламные сообщения появились на смартфонах разных моделей, и, похоже, что Huawei включила демонстрацию контента в функцию вывода изображений на экране блокировки. Данная функция позволяет пользователям использовать набор изображений, которые автоматически меняются каждый раз, когда происходит разблокировка аппарата.

@Huawei_Europe I just got an add of https://t.co/7GRlpt8z3k on my lockscreen. I am using a Huawei and I am not the only one who gets it. pic.twitter.com/mhfGixcwED

— Ceel Beckers (@BeckersCeel) 12 июня 2019 г.

Известно, что рекламные объявления появились на экранах смартфонов пользователей, использующих предустановленные изображения в качестве фона для экрана блокировки. На одно из пользовательских обращений представители Huawei ответили, что убрать рекламу можно, смахнув изображение вверх и перейдя в настройки выполнив удаление соответствующей картинки. Кроме того, избавиться от рекламы можно установив в качестве фона картинку, не являющуюся предустановленной на устройстве. Однако ручное удаление определённых изображений с рекламой не гарантирует того, что через некоторое время ситуация не повторится.

Официальные представители Huawei пока никак не комментируют появление рекламы на экране блокировки пользовательских устройств. Какой бы ни была причина возникновения данной ситуации, это выглядит не очень хорошо, особенно если учесть, что последнее время компания Huawei находится под особенно пристальным вниманием общественности.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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