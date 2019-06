Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки некоторых своих смартфонов

Сетевые источники сообщают о том, что некоторые пользователи смартфонов Huawei обратили внимание на то, что их устройства внезапно начали показывать рекламу на экране блокировки.

Вчера некоторые обладатели устройств Huawei начали жаловаться на то, что на их смартфонах появилась реклама Booking.com. В сообщении говорится о том, что рекламные сообщения появились на смартфонах разных моделей, и, похоже, что Huawei включила демонстрацию контента в функцию вывода изображений на экране блокировки. Данная функция позволяет пользователям использовать набор изображений, которые автоматически меняются каждый раз, когда происходит разблокировка аппарата.

@Huawei_Europe I just got an add of https://t.co/7GRlpt8z3k on my lockscreen. I am using a Huawei and I am not the only one who gets it. pic.twitter.com/mhfGixcwED

— Ceel Beckers (@BeckersCeel) 12 июня 2019 г.