В Сеть «утекли» первые изображения бюджетного смартфона OPPO A1s

Стало известно о том, что китайская компания OPPO готовится к выпуску нового бюджетного смартфона. Речь идёт об аппарате под названием OPPO A1s. Первые снимки упомянутого устройства появились на сайте Национальной комиссии по радиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC). Источник отметил, что официально название A1s не было подтверждено, но судя по внешнему виду гаджета, он должен пополнить собой серию бюджетных устройств. В настоящее время аппарат известен под кодовым названием CPH1925.

На опубликованных снимках видно, что будущий смартфон OPPO имеет большой дисплей с каплевидным вырезом для фронтальной камеры в верхней части. На задней поверхности устройства размещена двойная основная камера, сенсоры которой расположены горизонтальна. Камера дополняется светодиодной вспышкой.

На нижней торцевой поверхности корпуса имеется стандартный 3,5-миллиметровый разъём для подключения гарнитуры, а также порт Micro-USB. Клавиши регулировки громкости и отсек для SIM-карты и карты памяти расположены с левой стороны. Кнопка включения устройства находится на правой торцевой стороне корпуса. Судя по всему, аппарат не получит сканера отпечатков пальцев, но не исключено, что разработчики интегрируют функцию разблокировки по лицу пользователя.

Рассматриваемый смартфон представляет категорию бюджетных устройств, его предполагаемая стоимость составит $140–$150. Поскольку аппарат прошёл сертификацию NBTC, стоит ожидать его официального появления в течение следующих нескольких недель.



